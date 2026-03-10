Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de março de 2026 às 09:01
As inscrições começaram na segunda-feira (9) e seguem até 2 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, conforme o cargo escolhido.
Prefeitura de Baturité abre concurso
Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde puderam solicitar isenção da taxa entre 19 e 20 de fevereiro.
A prova objetiva está prevista para o dia 17 de maio de 2026 e será aplicada para todos os cargos. O exame terá questões de:
Língua Portuguesa
Noções de Administração Pública
Aspectos históricos, geográficos e administrativos de Baturité
Conhecimentos específicos da função
Para o cargo de Guarda Civil Municipal, haverá também Teste de Aptidão Física (TAF). Já para as vagas de professor, o processo seletivo inclui prova didática.
O concurso contempla áreas administrativa, educação, saúde, segurança e meio ambiente, com expectativa de contratação após a homologação do resultado final.