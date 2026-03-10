Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil

Inscrições abriram na segunda-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:01

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia
Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Baturité, no Ceará, publicou edital de concurso público com 101 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 9.108, dependendo da função.

As inscrições começaram na segunda-feira (9) e seguem até 2 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, conforme o cargo escolhido.

Prefeitura de Baturité abre concurso

Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução
1 de 4
Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil por Reprodução

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde puderam solicitar isenção da taxa entre 19 e 20 de fevereiro.

A prova objetiva está prevista para o dia 17 de maio de 2026 e será aplicada para todos os cargos. O exame terá questões de:

Língua Portuguesa

Noções de Administração Pública

Aspectos históricos, geográficos e administrativos de Baturité

Conhecimentos específicos da função

Para o cargo de Guarda Civil Municipal, haverá também Teste de Aptidão Física (TAF). Já para as vagas de professor, o processo seletivo inclui prova didática.

O concurso contempla áreas administrativa, educação, saúde, segurança e meio ambiente, com expectativa de contratação após a homologação do resultado final.

Leia mais

Imagem - Guerra no Oriente Médio pressiona preços e gasolina chega a R$ 6,99 em Salvador

Guerra no Oriente Médio pressiona preços e gasolina chega a R$ 6,99 em Salvador

Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Com 6 mil bolsas para o Cervejeira Sou Eu, Ambev quer promover avanço de mulheres no setor de cervejas

Com 6 mil bolsas para o Cervejeira Sou Eu, Ambev quer promover avanço de mulheres no setor de cervejas
Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
Imagem - Suzano abre vaga de emprego em Itabatã, no sul da Bahia

Suzano abre vaga de emprego em Itabatã, no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’
01

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’

Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)
02

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 60 milhões nesta terça-feira (10)

Imagem - O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes
03

O Universo surpreende Áries, Câncer, Virgem e Aquário com um presente poderoso hoje (9 de março) e abre portas importantes

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes