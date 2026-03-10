EMPREGO

Prefeitura abre concurso com 101 vagas imediatas e salários de até R$ 9,1 mil

Inscrições abriram na segunda-feira (9)

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:01

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Baturité, no Ceará, publicou edital de concurso público com 101 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 9.108, dependendo da função.

As inscrições começaram na segunda-feira (9) e seguem até 2 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 150, conforme o cargo escolhido.

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde puderam solicitar isenção da taxa entre 19 e 20 de fevereiro.

A prova objetiva está prevista para o dia 17 de maio de 2026 e será aplicada para todos os cargos. O exame terá questões de:

Língua Portuguesa

Noções de Administração Pública

Aspectos históricos, geográficos e administrativos de Baturité

Conhecimentos específicos da função

Para o cargo de Guarda Civil Municipal, haverá também Teste de Aptidão Física (TAF). Já para as vagas de professor, o processo seletivo inclui prova didática.