Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura tem concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 6 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:17

Vagas de concurso são para Prefeitura de Jequitaí Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Jequitaí, no estado de Minas Gerais, está com concurso público aberto com 100 vagas e salários iniciais de até R$ 6.075,86. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até esta sexta-feira (7).

O maior destaque do certame é a vaga para Procurador Jurídico, que oferece remuneração de R$ 6.075,86 para jornada de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Jequitaí

Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgadas por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento (Fadenor), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.

As taxas de inscrição variam entre R$ 75,00 para nível médio e R$ 95,00 para nível superior.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil

Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 336 vagas e salários de até R$ 19,6 mil

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras
Imagem - O segredo da fidelização? Sérgio Almeida revela o poder da clientologia nas empresas

O segredo da fidelização? Sérgio Almeida revela o poder da clientologia nas empresas
Imagem - Pensando em casar? Saiba como se planejar financeiramente

Pensando em casar? Saiba como se planejar financeiramente

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes