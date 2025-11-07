OPORTUNIDADE

Prefeitura tem concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 6 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:17

Vagas de concurso são para Prefeitura de Jequitaí Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Jequitaí, no estado de Minas Gerais, está com concurso público aberto com 100 vagas e salários iniciais de até R$ 6.075,86. As oportunidades são para níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições, que já estão abertas, vão até esta sexta-feira (7).

O maior destaque do certame é a vaga para Procurador Jurídico, que oferece remuneração de R$ 6.075,86 para jornada de 40 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Jequitaí 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento (Fadenor), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos de nível superior poderão passar também por prova de títulos.