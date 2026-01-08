Acesse sua conta
Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar

Oportunidades são para trabalhar em farmácias e centros de distribuição logística em todo o país e com início imediato

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:33

Ação da Drogasil é para todos os estados brasileiros
Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar Crédito: Shutterstock

Para quem quer começar 2026 de trabalho novo, a RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, tem 3 mil vagas para início imediato em todo o país e sem exigência de experiência. As oportunidades são para trabalhar nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística do grupo, com remuneração inicial entre R$ 1,9 mil e R$ 5,5mil, além de amplo pacote de benefícios.

Veja os benefícios oferecidos pela Drogasil e pela Raia

Planos de saúde e odontológico por Reprodução
Benefício farmácia e vacinação por Reprodução
Vale refeição e/ou alimentação por Reprodução
Vale-transporte e fretado por Reprodução
Auxílio academia por Reprodução
Participação nos lucros por Reprodução
Cesta de proteína e natalina por Reprodução
Day off - Folga aniversário (do profissional e dos filhos) por Reprodução
Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias) por Shutterstock
Incentivo à educação para funcionário e família por Rovena Rosa/Agência Brasil
Curso de gradução em Farmácia RD Saúde (reconhecido pelo MEC) por Divulgação
1 de 11
Planos de saúde e odontológico por Reprodução

Entre as vagas disponíveis nas farmácias, 1.878 são para atendentes, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. São Paulo (capital e interior), Paraná, Minas e Goiás têm o maior número de postos abertos (confira abaixo relação de cidades em todo o país). Outras 300 vagas são destinadas a farmacêuticos, sendo 150 em São Paulo (capital e interior) e 150 distribuídas pelos demais estados. Para essa função, é necessário ensino superior completo e CRF ativo.

Na área de logística, são quase 900 vagas (725 vagas de auxiliar de reposição logística e 144 para conferente logística). As oportunidades são para os estados de São Paulo (Embu, Ribeirão Preto, Itupeva e Guarulhos), Minas Gerais (Contagem), Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.

As inscrições devem ser feitas no site, basta digitar no campo de busca a cidade e o estado de interesse. Candidatos de São Paulo Capital podem comparecer no RH da empresa, na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9 horas.

Vagas para atendentes (por região)

  • Nordeste
  • Fortaleza: 54
  • Belém: 53
  • Recife: 46
  • Salvador: 33

  • Sudeste
  • São Paulo (capital): 475
  • Campinas: 210
  • Ribeirão Preto: 130
  • Bauru: 60
  • Belo Horizonte: 139
  • Rio de Janeiro: 98
  • Vitória: 69

  • Sul
  • Curitiba: 152
  • Porto Alegre: 80
  • Florianópolis: 67

  • Centro-Oeste
  • Goiânia: 109
  • Brasília: 60
  • Mato Grosso: 23
  • Mato Grosso do Sul: 20

