SEM EXPERIÊNCIA

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar

Oportunidades são para trabalhar em farmácias e centros de distribuição logística em todo o país e com início imediato

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:33

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar Crédito: Shutterstock

Para quem quer começar 2026 de trabalho novo, a RD Saúde, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, tem 3 mil vagas para início imediato em todo o país e sem exigência de experiência. As oportunidades são para trabalhar nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística do grupo, com remuneração inicial entre R$ 1,9 mil e R$ 5,5mil, além de amplo pacote de benefícios.

Veja os benefícios oferecidos pela Drogasil e pela Raia 1 de 11

Entre as vagas disponíveis nas farmácias, 1.878 são para atendentes, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. São Paulo (capital e interior), Paraná, Minas e Goiás têm o maior número de postos abertos (confira abaixo relação de cidades em todo o país). Outras 300 vagas são destinadas a farmacêuticos, sendo 150 em São Paulo (capital e interior) e 150 distribuídas pelos demais estados. Para essa função, é necessário ensino superior completo e CRF ativo.

Na área de logística, são quase 900 vagas (725 vagas de auxiliar de reposição logística e 144 para conferente logística). As oportunidades são para os estados de São Paulo (Embu, Ribeirão Preto, Itupeva e Guarulhos), Minas Gerais (Contagem), Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul.

As inscrições devem ser feitas no site, basta digitar no campo de busca a cidade e o estado de interesse. Candidatos de São Paulo Capital podem comparecer no RH da empresa, na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9 horas.

Vagas para atendentes (por região)

Nordeste

Fortaleza: 54



Belém: 53



Recife: 46



Salvador: 33



Sudeste

São Paulo (capital): 475



Campinas: 210



Ribeirão Preto: 130



Bauru: 60



Belo Horizonte: 139



Rio de Janeiro: 98



Vitória: 69



Sul

Curitiba: 152



Porto Alegre: 80



Florianópolis: 67

