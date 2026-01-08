40H SEMANAIS

Salário de R$ 32,9 mil: inscrições para concurso da Sefaz terminam em breve

Certame exige curso superior

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:46

Prova de concurso público Crédito: Freepik

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) seguem abertas até o dia 27 de janeiro. O certame oferece 30 vagas para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, com remuneração inicial de R$ 32.971,87.

A carreira exige nível superior em qualquer área e jornada de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC). A taxa é de R$ 250, com pagamento até 28 de janeiro. Há possibilidade de isenção, que pode ser solicitada entre os dias 5 e 9 de janeiro, conforme critérios previstos em edital.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 15 de março de 2026, em Cuiabá, e serão aplicadas em dois turnos, manhã e tarde, com duração de quatro horas cada.

O concurso contará com 160 questões, divididas entre conhecimentos gerais, básicos e específicos, incluindo disciplinas como Língua Portuguesa, Direito Tributário, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária Estadual.

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir mínimo de 60% de acertos em cada prova, além de 70% da pontuação total, sem zerar disciplinas consideradas essenciais.