Para além das praias: confira parques e espaços culturais gratuitos para lazer em Salvador

Capital tem diversas alternativas de diversão durante o período de alta estação

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 07:34

Parques e espaços culturais são opções gratuitas e acessíveis para lazer em Salvador durante o verão Crédito: Divulgação

As alternativas de diversão na capital baiana durante o período de alta estação vão muito além de praias, bares, restaurantes e festas populares. A cidade reúne parques, jardins e espaços culturais administrados pela Prefeitura, muitos deles gratuitos ou com ingressos a preços populares, que garantem o lazer de toda a família durante o ano inteiro, especialmente no verão.

Outra opção de lazer a céu aberto é o Centro de Interpretação da Mata Atlântica (Cima), no Bonfim, que conta com escola de jardinagem e de educação ambiental para a população, sendo voltado para a conservação do bioma. Funciona de quarta-feira a sábado, das 9h às 17h; domingos e feriados, das 10h às 13h.

Espaços culturais

Na área cultural, a capital baiana reúne uma ampla rede de museus, centros expositivos e equipamentos históricos que ajudam a contar a história da cidade e da Bahia, valorizando a arte, a música, a memória e as tradições populares. Espalhados por bairros como Comércio, Centro Histórico, Rio Vermelho e Porto da Barra, esses locais oferecem exposições permanentes e temporárias, atividades educativas e experiências imersivas, muitos com entrada gratuita em dias específicos ou com meia-entrada para moradores da capital. Confira a lista.

CHS: Localizada na Rua da Bélgica, 2, no Comércio, a Casa das Histórias de Salvador funciona gratuitamente de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia).

Galeria: Repleta de mostras de artistas baianos, a exemplo de Vinicius S.A., Mário Cravo Jr. e Rubem Valentim, a Galeria Mercado fica localizada no subsolo do Mercado Modelo, no Comércio, funcionando de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos e feriados, das 9h às 14h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.

Museu da Música: Situado na Praça Maria Felipa, no Comércio, o Museu Cidade da Música da Bahia funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, também com ingressos custando R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O benefício da meia-entrada é extensivo a cidadãos residentes em Salvador, mediante comprovação de endereço.

Casa do Carnaval: O espaço, na Praça da Sé, ao lado do Plano Inclinado Gonçalves, funciona de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h), com ingressos custando R$ 20 e R$ 10 (meia), com gratuidade nas quartas-feiras. Residentes de Salvador que apresentarem o comprovante pagam meia-entrada todos os dias.

Casa do Rio Vermelho: A antiga residência dos escritores Zélia Gattai e Jorge Amado fica situada na Rua Alagoinhas, no bairro do Rio Vermelho. A casa funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. com entrada até as 16h. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia), com gratuidade às quartas-feiras. Moradores de Salvador têm direito à meia-entrada, bastando apresentar o comprovante de residência.

Memorial: O Memorial 2 de Julho, dedicado à Independência do Brasil na Bahia, fica no Largo da Lapinha, no bairro da Liberdade. O equipamento funciona das 10h às 17h, com entrada até as 16h.

Pierre Verger e Carybé: Localizado no Forte Santa Maria, no Porto da Barra, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana é dedicado à valorização, reconhecimento e divulgação da fotografia baiana, destacando o trabalho do etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Verger e de mais 100 fotógrafos que nasceram ou fixaram residência, ainda que temporária, na Bahia. Funciona das 10h às 18h.