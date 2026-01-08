Acesse sua conta
Primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador, Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito

Entre as atrações confirmadas estão: Roda de Samba do Alvorada, Pagode do Thiago, Morango e Rogério Bambeia

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:24

Bloco Alvorada
Bloco Alvorada Crédito: Divulgação

A sede do Bloco Alvorada, no bairro do Gravatá, será ponto de encontro para os amantes do samba no próximo domingo (11). A partir das 13h, o espaço recebe o evento “Diversidade Cultural do Samba”, com entrada gratuita e programação musical aberta ao público.

A iniciativa marca os 51 anos do Alvorada, primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador. O evento celebra essa trajetória e antecipa parte do que a agremiação levará para a avenida em 2026.

Entre as atrações confirmadas está a Roda de Samba do Alvorada, formada por integrantes da ala de canto do bloco: Romilson (Partido Popular), Valdélio França e Arnaldo Rafael. O encontro contará ainda com participações de Pagode do Thiago, Morango e Rogério Bambeia.

A programação também funciona como uma prévia do tema do Carnaval 2026 do bloco: “Nengua Guanguacese: 100 anos de mar, folha e fé”. O enredo presta homenagem à sacerdotisa Olga Conceição Cruz, conhecida como Nengua Guanguacese, referência do Terreiro Bate Folha (Manso Banduquenqué), primeiro terreiro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e liderança da nação Angola.

Folia

No desfile da sexta-feira de Carnaval de 2026, o Alvorada reunirá nomes tradicionais do samba baiano em sua ala de canto, como Bira (Negros de Fé), Arnaldo Rafael, Romilson, Marco Poca Olho, Valdélio França e Tiago Dantas (Representa), além das participações especiais de Marquinho Sensação, Renato da Rocinha, Rogério Bambeia e Roberto Mendes.

Criado em 1975 por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o Bloco Alvorada nasceu no bairro do Gravatá e se consolidou como símbolo do samba no Carnaval de Salvador. Ao longo de mais de cinco décadas, a agremiação preserva elementos que marcam sua identidade, como a ala de canto formada por artistas da terra, a presença das baianas e passistas e o tradicional galo de três metros, que abre o cortejo.

