CINEMA

'Jubileu de Ouro do Samba' documenta 50 anos do Bloco Alvorada, pioneiro do Carnaval de Salvador

Minidocumentário em produção resgata história e legado do primeiro bloco de samba da folia baiana

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 10:00

Minidocumentário está em produção Crédito: Divulgação

O Bloco Alvorada, ícone cultural que transformou a sexta-feira no dia oficial do samba no Carnaval de Salvador, ganhará um registro audiovisual especial em comemoração aos seus 50 anos. Produzido pela Umbu Comunicação, o minidocumentário "Jubileu de Ouro do Samba" está em fase de gravações e promete eternizar a trajetória desta agremiação pioneira. >

Até 31 de março, a equipe de produção captura depoimentos exclusivos de fundadores, diretores e personalidades do samba, além de imagens históricas e dos bastidores do desfile comemorativo de 2025. O material incluirá registros raros de carnavais passados, destacando o papel fundamental do Alvorada na valorização da cultura afro-brasileira. >

"Mais do que um registro visual, a produção representa um marco na preservação da memória do samba e da cultura negra na Bahia e no Brasil", destaca a equipe responsável pelo projeto. Com direção sensível, o documentário busca capturar a emoção e resistência do bloco que ajudou a consolidar o gênero na maior festa popular do mundo. >