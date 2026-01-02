MAIOR FESTA DE RUA DO MUNDO

Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador abre inscrições para nova edição

Candidaturas podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:53

Rainha e princesas do Carnaval de Salvador 2025 Crédito: Divulgação

Agora que a virada do ano já passou, o baiano entra oficialmente em modo Carnaval. E Salvador já começa a aquecer os tamborins com a abertura das inscrições para o tradicional Concurso da Rainha do Carnaval, que acontecem entre a próxima segunda-feira (5) e o dia 24 de janeiro. As candidatas devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial, onde também estão disponíveis a ficha de inscrição e o regulamento.

Com quase um século de história, que remonta à década de 1930, o concurso chega a 2026 celebrando a diversidade cultural com o tema “Bahia de Todos os Sambas”, unindo beleza, tradição e um forte compromisso social no coração da maior festa popular do planeta. Podem participar mulheres maiores de 18 anos, com estatura mínima de 1,65 metros, cursando nível médio ou superior.

Para se inscrever a candidata deve apresentar: carteira de identidade original e fotocópia; duas fotogra­fias (de rosto e de corpo inteiro em traje de banho); e atestado de escolaridade (no mínimo 2º grau incompleto).

A seleção das finalistas será realizada em data marcada pela Coordenação do Concurso. As can­didatas desfilarão trajando figurino do tema escolhido pala coordenação e biquíni. Os valores dos prêmios para a Rainha do Carnaval, Primeira Princesa e a Segunda Princesa, serão anunciados pela coordenação antes da realização final do concurso.

A Rainha e as Princesas eleitas em 2026 assumirão o papel de vozes das mulheres, atuando como representantes de mensagens de respeito, empoderamento, igualdade e valorização da mulher na sociedade, utilizando a visibilidade do Carnaval como instrumento de conscientização e transformação social.