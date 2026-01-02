ROMANCE

Delegado que pediu investigadora em casamento conheceu noiva no Carnaval e desistiu de deixar Salvador

Domingos Terzini trocou retorno a São Paulo por uma nova vida ao lado da investigadora Letícia Lacerda

2 de janeiro de 2026

O pedido de casamento feito pelo delegado da Polícia Civil Domingos Terzini à investigadora Letícia Lacerda, durante o Festival Virada Salvador, foi resultado de uma história de casal que começou no Carnaval de 2025 e foi determinante para uma decisão importante na vida profissional dele: permanecer na Bahia.

Natural de São Paulo, Domingos chegou a se preparar para deixar Salvador após ser aprovado em um concurso para o mesmo cargo em seu estado de origem. A mudança, no entanto, foi repensada ao longo do ano, à medida que o relacionamento com Letícia se fortalecia. Segundo o delegado, o vínculo construído desde o Carnaval foi decisivo para que ele optasse por seguir na capital baiana.

A escolha da virada do ano para oficializar o pedido teve um significado simbólico. O momento aconteceu na noite de quarta-feira (31), durante a programação do Festival Virada Salvador, diante de colegas da segurança pública e do público que acompanhava a festa.

A cena se desenrolou quando Letícia e outros policiais se organizavam para gravar um vídeo interno. O que parecia apenas mais uma atividade de rotina acabou se transformando em uma declaração pública de amor, que arrancou aplausos e emoção dos presentes.

“Há cerca de um ano eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela não tá percebendo até agora e eu não consigo mais imaginar meu futuro longe dela. Eu queria dar um passo gigante na construção desse futuro e queria saber de você, Lê: quer casar comigo?”, disse Domingos no vídeo publicado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nas redes sociais.