Delegado que pediu investigadora em casamento conheceu noiva no Carnaval e desistiu de deixar Salvador

Domingos Terzini trocou retorno a São Paulo por uma nova vida ao lado da investigadora Letícia Lacerda

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 11:26

Delegado pediu investigadora em casamento Crédito: Reprodução

O pedido de casamento feito pelo delegado da Polícia Civil Domingos Terzini à investigadora Letícia Lacerda, durante o Festival Virada Salvador, foi resultado de uma história de casal que começou no Carnaval de 2025 e foi determinante para uma decisão importante na vida profissional dele: permanecer na Bahia.

Natural de São Paulo, Domingos chegou a se preparar para deixar Salvador após ser aprovado em um concurso para o mesmo cargo em seu estado de origem. A mudança, no entanto, foi repensada ao longo do ano, à medida que o relacionamento com Letícia se fortalecia. Segundo o delegado, o vínculo construído desde o Carnaval foi decisivo para que ele optasse por seguir na capital baiana.

Momento foi registrado no Festival da Virada

Delegado pediu investigadora em casamento
Delegado pediu investigadora em casamento
Delegado pediu investigadora em casamento
Delegado pediu investigadora em casamento
1 de 4
Delegado pediu investigadora em casamento

A escolha da virada do ano para oficializar o pedido teve um significado simbólico. O momento aconteceu na noite de quarta-feira (31), durante a programação do Festival Virada Salvador, diante de colegas da segurança pública e do público que acompanhava a festa.

A cena se desenrolou quando Letícia e outros policiais se organizavam para gravar um vídeo interno. O que parecia apenas mais uma atividade de rotina acabou se transformando em uma declaração pública de amor, que arrancou aplausos e emoção dos presentes.

“Há cerca de um ano eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela não tá percebendo até agora e eu não consigo mais imaginar meu futuro longe dela. Eu queria dar um passo gigante na construção desse futuro e queria saber de você, Lê: quer casar comigo?”, disse Domingos no vídeo publicado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nas redes sociais.

O “sim” da investigadora foi celebrado por colegas e marcou o início de 2026 com um novo capítulo na vida pessoal do casal, que agora projeta o futuro em Salvador.

