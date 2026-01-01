Delegado pede investigadora em casamento no meio do Festival Virada Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:14
Durante a programação do Festival Virada Salvador, na noite de quarta-feira (31), um momento inusitado e carregado de emoção chamou a atenção do público e de servidores da segurança pública. O delegado da Polícia Civil Domingos Terzini aproveitou o evento para surpreender a investigadora Letícia Lacerda com um pedido de casamento, feito diante de colegas de trabalho e de quem acompanhava a festa.
A cena aconteceu quando Letícia e outros policiais se organizavam para gravar um vídeo interno. O que parecia apenas mais uma atividade de rotina acabou se transformando em uma declaração pública de amor, que arrancou aplausos e deixou o clima de celebração ainda mais especial.
Momento foi registrado no Festival da Virada
“Há cerca de um ano eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela não tá percebendo até agora e eu não consigo mais imaginar meu futuro longe dela. Eu queria dar um passo gigante na construção desse futuro e queria saber de você, Lê: quer casar comigo?”, disse Domingos no vídeo publicado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nas redes sociais.
Domingos e Letícia se conheceram durante o Carnaval de 2025 e, segundo o delegado, a relação se fortaleceu ao longo do ano. A escolha da virada do ano para o pedido teve um significado especial. Natural de São Paulo, Domingos chegou a cogitar deixar a Bahia após ser aprovado em um concurso para o mesmo cargo em seu estado natal, mas decidiu mudar os planos e permanecer em Salvador para construir uma vida ao lado da investigadora.