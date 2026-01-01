ROMANCE

Delegado pede investigadora em casamento no meio do Festival Virada Salvador

Casal se conheceu no Carnaval de 2025 e escolheu a virada do ano para oficializar a união

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:14

Delegado pediu investigadora em casamento Crédito: Reprodução

Durante a programação do Festival Virada Salvador, na noite de quarta-feira (31), um momento inusitado e carregado de emoção chamou a atenção do público e de servidores da segurança pública. O delegado da Polícia Civil Domingos Terzini aproveitou o evento para surpreender a investigadora Letícia Lacerda com um pedido de casamento, feito diante de colegas de trabalho e de quem acompanhava a festa.

A cena aconteceu quando Letícia e outros policiais se organizavam para gravar um vídeo interno. O que parecia apenas mais uma atividade de rotina acabou se transformando em uma declaração pública de amor, que arrancou aplausos e deixou o clima de celebração ainda mais especial.

Momento foi registrado no Festival da Virada 1 de 4

“Há cerca de um ano eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela não tá percebendo até agora e eu não consigo mais imaginar meu futuro longe dela. Eu queria dar um passo gigante na construção desse futuro e queria saber de você, Lê: quer casar comigo?”, disse Domingos no vídeo publicado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nas redes sociais.