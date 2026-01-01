Acesse sua conta
Delegado pede investigadora em casamento no meio do Festival Virada Salvador

Casal se conheceu no Carnaval de 2025 e escolheu a virada do ano para oficializar a união

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14:14

Delegado pediu investigadora em casamento
Delegado pediu investigadora em casamento Crédito: Reprodução

Durante a programação do Festival Virada Salvador, na noite de quarta-feira (31), um momento inusitado e carregado de emoção chamou a atenção do público e de servidores da segurança pública. O delegado da Polícia Civil Domingos Terzini aproveitou o evento para surpreender a investigadora Letícia Lacerda com um pedido de casamento, feito diante de colegas de trabalho e de quem acompanhava a festa.

A cena aconteceu quando Letícia e outros policiais se organizavam para gravar um vídeo interno. O que parecia apenas mais uma atividade de rotina acabou se transformando em uma declaração pública de amor, que arrancou aplausos e deixou o clima de celebração ainda mais especial.

Momento foi registrado no Festival da Virada

Delegado pediu investigadora em casamento por Reprodução
Delegado pediu investigadora em casamento por Reprodução
Delegado pediu investigadora em casamento por Reprodução
Delegado pediu investigadora em casamento por Reprodução
1 de 4
Delegado pediu investigadora em casamento por Reprodução

“Há cerca de um ano eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela não tá percebendo até agora e eu não consigo mais imaginar meu futuro longe dela. Eu queria dar um passo gigante na construção desse futuro e queria saber de você, Lê: quer casar comigo?”, disse Domingos no vídeo publicado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) nas redes sociais.

Domingos e Letícia se conheceram durante o Carnaval de 2025 e, segundo o delegado, a relação se fortaleceu ao longo do ano. A escolha da virada do ano para o pedido teve um significado especial. Natural de São Paulo, Domingos chegou a cogitar deixar a Bahia após ser aprovado em um concurso para o mesmo cargo em seu estado natal, mas decidiu mudar os planos e permanecer em Salvador para construir uma vida ao lado da investigadora.

