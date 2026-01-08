Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus despenca de ribanceira em destino turístico da Bahia

Cinco pessoas ficaram levemente feridas após um acidente ocorrido nesta quinta-feira (8), em um trecho da rodovia em Porto Seguro.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:08

Ônibus capota e passageiros precisam sair pela janela Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um ônibus caiu em uma ribanceira na rodovia BA-001, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, nesta quinta-feira (8). O acidente no extremo sul da Bahia deixou cinco feridos que, segundo informações da prefeitura local, sofreram apenas ferimentos leves.

Após o acidente, o ônibus permaneceu em uma zona de vegetação no acostamento da rodovia. De acordo com a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, o condutor teria perdido o controle da direção antes de o veículo despencar na ribanceira.

Ônibus despenca em ribanceira em Porto Seguro

Ônibus despenca em ribanceira por Redes Sociais
Ônibus despenca em ribanceira por Redes Sociais
Acidente na BA-OO1 deixa 5 ferido por Redes Sociais/Reprodução
Acidente na BA-OO1 deixa 5 feridos por Redes Sociais
auto-upload por auto-upload
1 de 5
Ônibus despenca em ribanceira por Redes Sociais

O condutor e outros quatro passageiros receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para avaliação. Outras cinco pessoas que estavam no veículo permaneceram no local do acidente, pois não apresentaram ferimentos e dispensaram assistência médica.

Segundo apurado pela TV Bahia, Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro), que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. O procedimento faz parte do protocolo padrão de perícia em acidentes rodoviários com vítimas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Última semana de 'Dona de Mim' promete acidente grave, reencontros e incêndio devastador

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Corpos de vítimas carbonizadas em acidente com 11 mortes são sepultados na Bahia

Acidente com batida frontal acaba em morte de jovem em estrada da Bahia

Tags:

Acidente Ônibus Porto Seguro

Mais recentes

Imagem - Primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador, Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito

Primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador, Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito
Imagem - Ex-CEO de Lacoste, Pandora e Tiffany, Rachel Maia defende impacto social como estratégia e não discurso

Ex-CEO de Lacoste, Pandora e Tiffany, Rachel Maia defende impacto social como estratégia e não discurso
Imagem - Chefe envolvido em briga com funcionárias fez publicação comemorando embranquecimento da equipe

Chefe envolvido em briga com funcionárias fez publicação comemorando embranquecimento da equipe

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6922, desta quinta-feira (8)
01

Resultado da Quina 6922, desta quinta-feira (8)

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
03

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema
04

Prova de vida do INSS em 2026: veja quem precisa fazer e como funciona o sistema