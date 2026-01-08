BAHIA

Ônibus despenca de ribanceira em destino turístico da Bahia

Cinco pessoas ficaram levemente feridas após um acidente ocorrido nesta quinta-feira (8), em um trecho da rodovia em Porto Seguro.

Nauan Sacramento

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:08

Ônibus capota e passageiros precisam sair pela janela Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um ônibus caiu em uma ribanceira na rodovia BA-001, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, nesta quinta-feira (8). O acidente no extremo sul da Bahia deixou cinco feridos que, segundo informações da prefeitura local, sofreram apenas ferimentos leves.

Após o acidente, o ônibus permaneceu em uma zona de vegetação no acostamento da rodovia. De acordo com a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, o condutor teria perdido o controle da direção antes de o veículo despencar na ribanceira.

Ônibus despenca em ribanceira em Porto Seguro 1 de 5

O condutor e outros quatro passageiros receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para avaliação. Outras cinco pessoas que estavam no veículo permaneceram no local do acidente, pois não apresentaram ferimentos e dispensaram assistência médica.