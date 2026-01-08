Ônibus despenca de ribanceira em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:08
Um ônibus caiu em uma ribanceira na rodovia BA-001, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, nesta quinta-feira (8). O acidente no extremo sul da Bahia deixou cinco feridos que, segundo informações da prefeitura local, sofreram apenas ferimentos leves.
Após o acidente, o ônibus permaneceu em uma zona de vegetação no acostamento da rodovia. De acordo com a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, o condutor teria perdido o controle da direção antes de o veículo despencar na ribanceira.
O condutor e outros quatro passageiros receberam os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para avaliação. Outras cinco pessoas que estavam no veículo permaneceram no local do acidente, pois não apresentaram ferimentos e dispensaram assistência médica.
Segundo apurado pela TV Bahia, Polícia Militar, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro), que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. O procedimento faz parte do protocolo padrão de perícia em acidentes rodoviários com vítimas.