Morador do Garcia leva carro 0 km em sorteio de Natal da CDL Salvador; veja lista de ganhadores

Campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios 2025” também premiou clientes com TVs e vales-compra

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:55

Sorteio aconteceu ontem
Sorteio aconteceu ontem Crédito: Divulgação

O morador do bairro do Garcia, Rafael Pimentel, foi o grande vencedor do sorteio da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios 2025”, promovida pela CDL Salvador. Ele conquistou o prêmio principal da ação: um automóvel Renault Kwid Zen 0 km. O sorteio foi realizado na quinta-feira (8).

Além do carro, a campanha distribuiu outros prêmios a consumidores que compraram no comércio local durante o período natalino. Cinco TVs LED Smart de 50 polegadas e dez vales-compra no valor de R$ 1 mil cada foram sorteados, ampliando o alcance da iniciativa que, mais uma vez, impulsionou as vendas em Salvador e na Região Metropolitana.

O evento contou com a participação de representantes da entidade e parceiros. Estiveram presentes Silvio Corrêa, superintendente da CDL Salvador; Danilo Noya, representando a Star e a Diretoria da CDL Jovem; e Antoine Tawil, presidente do Conselho Fiscal da CDL Salvador.

Sorteio de Natal da CDL Salvador

Sorteio definiu ganhadores por Divulgação

Entre os contemplados com os vales-compra estão Gilvan de Jesus Dias, do bairro de São Marcos; Ana Beatriz Gonçalves Nascimento e Isa Virgínia Aragão Campello Valos Mendez, do Candeal; Isaac Albagli Neto, da Barra; Simone Lorena de Castro Quiroga, da Vitória; Ricardo Chagas Santana e Márcia Brito Bohnke, do Matatu; Dolores Fernandez Fernandez e Manuela Peixinho, do Garcia; além de Sami Rocha de Jesus, de Vila Ruy Barbosa.

As TVs LED Smart de 50 polegadas ficaram com Maristela Fonseca Almofrey Fernandez, da Vitória; Lívia Lima Sena Pestana, de Castelo Branco; Cláudia Maria Martins Barbosa, do Candeal; Maria do Carmo Batista dos Santos, de Cosme de Farias; e Genildes Oliveira Santana, do Caminho das Árvores.

Realizada entre os dias 1º e 24 de dezembro, a campanha reuniu centenas de estabelecimentos comerciais, entre lojas de rua e shoppings de diferentes tamanhos, em Salvador e na Região Metropolitana. A cada R$ 50 em compras, os consumidores recebiam cupons para concorrer aos prêmios, com chances em triplo para pagamentos feitos nas maquininhas Cielo.

A ação foi promovida pela CDL Salvador, com patrocínio do Sebrae Bahia, Renault e Cielo, além do apoio do Governo da Bahia. A campanha faz parte do calendário anual da entidade e tem como foco fortalecer o varejo local, incentivar as vendas no Natal e reconhecer o consumidor que prioriza o comércio da cidade.

GANHADORES SALVADOR, NATAL DE LUZ E PRÊMIOS 2025 - 08/01/2026 – 11h – CDL Salvador

Prêmio: 01 (um) Vale compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais)

1º Cupom sorteado: 157300

Nome: Gilvan de Jesus Dias

Bairro: São Marcos - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Antonius Joias

2º Cupom sorteado: 256898

Nome: Ana Beatriz Gonçalves Nascimento

Bairro: Candeal - Salvador/Ba

Loja: Bayard Sdb

3º Cupom sorteado: 216900

Nome: Isa Virgínia Aragão Campello Valos Mendez

Bairro: Candeal - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Ferreira Costa

4º Cupom sorteado: 262842

Nome: Isaac Albagli Neto

Bairro: Barra - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Riachuelo

5º Cupom sorteado: 232144

Nome: Simone Lorena de Castro Quiroga

Bairro: Vitória - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Santiago

6º Cupom sorteado: 263157

Nome: Ricardo Chagas Santana

Bairro: Matatu - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Zeiss Vision Center

7º Cupom sorteado: 229441

Nome completo: Marcia Brito Bohnke

Bairro: Matatu - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Natura

8º Cupom sorteado: 203732

Nome completo: Dolores Fernandez Fernadez

Bairro: Garcia - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Bluk

09º Cupom sorteado: 278241

Nome completo: Manuela Peixinho

Bairro: Garcia - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Ferreira Costa

10º Cupom sorteado: 303358

Nome completo: Sami Rocha de Jesus

Bairro: Vila Ruy Barbosa - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Ellas Por Ellas Comercio de Calçados EIRELI

Prêmio: 01 (uma) “TV LED Smart 50"

11º Cupom sorteado: 127138

Nome completo: Maristela Fonseca Almofrey Fernandez

Bairro: Vitoria - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Madu Comercio de Produtos Alimentícios LTDA

12º Cupom sorteado: 280231

Nome completo: Livia Lima Sena Pestana

Bairro: Castelo Branco - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Loja do Bahia

13º Cupom sorteado: 131825

Nome: Claudia Maria Martins Barbosa

Bairro: Candeal - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Renner

14º Cupom sorteado: 222186

Nome completo: Maria do Carmo Batista dos Santos

Bairro: Cosme de Farias - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Ferreira Costa

15º Cupom sorteado: 182318

Nome completo: Genildes Oliveira Santana

Bairro: Caminho das Árvores - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Vida Colchões

Prêmio: 01 (um) automóvel Renault Kwid Zen 0KM

16º Cupom sorteado: 212397

Nome completo: Rafael Pimentel

Bairro: Garcia - Salvador/Ba

Loja onde comprou: Ferreira Costa

