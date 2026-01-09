Morador do Garcia leva carro 0 km em sorteio de Natal da CDL Salvador; veja lista de ganhadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12:55
O morador do bairro do Garcia, Rafael Pimentel, foi o grande vencedor do sorteio da campanha “Salvador, Natal de Luz e Prêmios 2025”, promovida pela CDL Salvador. Ele conquistou o prêmio principal da ação: um automóvel Renault Kwid Zen 0 km. O sorteio foi realizado na quinta-feira (8).
Além do carro, a campanha distribuiu outros prêmios a consumidores que compraram no comércio local durante o período natalino. Cinco TVs LED Smart de 50 polegadas e dez vales-compra no valor de R$ 1 mil cada foram sorteados, ampliando o alcance da iniciativa que, mais uma vez, impulsionou as vendas em Salvador e na Região Metropolitana.
O evento contou com a participação de representantes da entidade e parceiros. Estiveram presentes Silvio Corrêa, superintendente da CDL Salvador; Danilo Noya, representando a Star e a Diretoria da CDL Jovem; e Antoine Tawil, presidente do Conselho Fiscal da CDL Salvador.
Sorteio de Natal da CDL Salvador
Entre os contemplados com os vales-compra estão Gilvan de Jesus Dias, do bairro de São Marcos; Ana Beatriz Gonçalves Nascimento e Isa Virgínia Aragão Campello Valos Mendez, do Candeal; Isaac Albagli Neto, da Barra; Simone Lorena de Castro Quiroga, da Vitória; Ricardo Chagas Santana e Márcia Brito Bohnke, do Matatu; Dolores Fernandez Fernandez e Manuela Peixinho, do Garcia; além de Sami Rocha de Jesus, de Vila Ruy Barbosa.
As TVs LED Smart de 50 polegadas ficaram com Maristela Fonseca Almofrey Fernandez, da Vitória; Lívia Lima Sena Pestana, de Castelo Branco; Cláudia Maria Martins Barbosa, do Candeal; Maria do Carmo Batista dos Santos, de Cosme de Farias; e Genildes Oliveira Santana, do Caminho das Árvores.
Realizada entre os dias 1º e 24 de dezembro, a campanha reuniu centenas de estabelecimentos comerciais, entre lojas de rua e shoppings de diferentes tamanhos, em Salvador e na Região Metropolitana. A cada R$ 50 em compras, os consumidores recebiam cupons para concorrer aos prêmios, com chances em triplo para pagamentos feitos nas maquininhas Cielo.
A ação foi promovida pela CDL Salvador, com patrocínio do Sebrae Bahia, Renault e Cielo, além do apoio do Governo da Bahia. A campanha faz parte do calendário anual da entidade e tem como foco fortalecer o varejo local, incentivar as vendas no Natal e reconhecer o consumidor que prioriza o comércio da cidade.
GANHADORES SALVADOR, NATAL DE LUZ E PRÊMIOS 2025 - 08/01/2026 – 11h – CDL Salvador
Prêmio: 01 (um) Vale compras no valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais)
1º Cupom sorteado: 157300
Nome: Gilvan de Jesus Dias
Bairro: São Marcos - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Antonius Joias
2º Cupom sorteado: 256898
Nome: Ana Beatriz Gonçalves Nascimento
Bairro: Candeal - Salvador/Ba
Loja: Bayard Sdb
3º Cupom sorteado: 216900
Nome: Isa Virgínia Aragão Campello Valos Mendez
Bairro: Candeal - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Ferreira Costa
4º Cupom sorteado: 262842
Nome: Isaac Albagli Neto
Bairro: Barra - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Riachuelo
Nome: Simone Lorena de Castro Quiroga
Bairro: Vitória - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Santiago
6º Cupom sorteado: 263157
Nome: Ricardo Chagas Santana
Bairro: Matatu - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Zeiss Vision Center
7º Cupom sorteado: 229441
Nome completo: Marcia Brito Bohnke
Bairro: Matatu - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Natura
8º Cupom sorteado: 203732
Nome completo: Dolores Fernandez Fernadez
Bairro: Garcia - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Bluk
09º Cupom sorteado: 278241
Nome completo: Manuela Peixinho
Bairro: Garcia - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Ferreira Costa
10º Cupom sorteado: 303358
Nome completo: Sami Rocha de Jesus
Bairro: Vila Ruy Barbosa - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Ellas Por Ellas Comercio de Calçados EIRELI
Prêmio: 01 (uma) “TV LED Smart 50"
11º Cupom sorteado: 127138
Nome completo: Maristela Fonseca Almofrey Fernandez
Bairro: Vitoria - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Madu Comercio de Produtos Alimentícios LTDA
12º Cupom sorteado: 280231
Nome completo: Livia Lima Sena Pestana
Bairro: Castelo Branco - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Loja do Bahia
13º Cupom sorteado: 131825
Nome: Claudia Maria Martins Barbosa
Bairro: Candeal - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Renner
14º Cupom sorteado: 222186
Nome completo: Maria do Carmo Batista dos Santos
Bairro: Cosme de Farias - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Ferreira Costa
15º Cupom sorteado: 182318
Nome completo: Genildes Oliveira Santana
Bairro: Caminho das Árvores - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Vida Colchões
Prêmio: 01 (um) automóvel Renault Kwid Zen 0KM
16º Cupom sorteado: 212397
Nome completo: Rafael Pimentel
Bairro: Garcia - Salvador/Ba
Loja onde comprou: Ferreira Costa