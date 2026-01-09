Acesse sua conta
Acidente com carro-forte deixa três mortos na Bahia

Batida foi registrada na altura da cidade de Aurelino Leal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:08

Acidente com carro-forte no sul da Bahia
Acidente com carro-forte no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro-forte e um veículo de passeio, na manhã desta sexta-feira (9), na Bahia. A batida foi registrada no quilômetro 446 da BR-101, na altura da cidade de Aurelino Leal, no sul do estado. 

O corpo de uma das vítimas foi encontrado distante do local da batida, em uma área de mata, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o que indica que um dos passageiros foi arremessado para fora do carro. Inicialmente, havia sido divulgado que duas pessoas teriam morrido no acidente. 

O sinistro aconteceu em um trecho da via conhecido como 'curva do padre'. Imagens gravadas por motoristas após o acidente mostram que o carro-forte ficou atravessado em um dos sentidos da pista, enquanto o outro veículo ficou destruído, às margens da rodovia. 

Até às 14h10, a via não havia sido totalmente liberada para a o tráfego de veículos. 

