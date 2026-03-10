Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universidade para Todos oferta mais de 20 mil vagas para 231 municípios baianos; saiba como se candidatar

Inscrições começam nesta terça-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:15

Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT)
Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT) Crédito: Danilo Oliveira/Ascom Uneb

Começam nesta terça-feira (10) as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (UPT), que ofertará mais de 20 mil vagas para 231 municípios da Bahia, com atividades em 384 polos de funcionamento. Os candidatos podem se inscrever até o dia 19 de março, exclusivamente pelo site.

As aulas começam em 6 de abril, com o suporte de profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de monitoramento.

Podem participar do UPT estudantes da rede pública da Bahia que estiver regularmente matriculado, em 2026, no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondentes; no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual e/ou municipal do Estado.

Os interessados em concorrer a uma vaga no programa deverão selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas, bem como o local de funcionamento, podendo se inscrever em até duas opções de vagas. A seleção será por sorteio eletrônico, através do sistema informatizado da Secretaria da Educação do Estado (SEC), de modo aleatório e equitativo.

Leia mais

Imagem - Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Imagem - TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

TJ-BA abre 309 vagas para concurso público de cartórios

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

O sorteio será realizado no dia 24 de março, acompanhado por representantes das universidades parceiras, do Núcleo de Atos, da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, da Superintendência de Políticas para Educação Básica e da Coordenação de Gestão Organizacional, que atuarão como testemunhas do procedimento, garantindo a lisura e a transparência do processo.

Serão matriculados automaticamente os candidatos selecionados e classificados que atenderem aos requisitos do programa, conforme edital, levando em consideração as opções formuladas no ato da inscrição, quanto ao município, ao turno e à modalidade de oferta. O resultado do sorteio será divulgado em 31 de março e poderá ser conferido no link.

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores

Preço para visitação no Morro do Pai Inácio sofre aumento; veja novos valores
Imagem - Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia
Imagem - Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

Colisão entre motos deixa três mortos em BR na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
02

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia
03

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Imagem - Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’
04

Professora da Ufba denuncia ex-chefe de departamento por ataques nas redes: ‘Se sentiu no direito de analisar meu corpo’