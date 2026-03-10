EDUCAÇÃO

Universidade para Todos oferta mais de 20 mil vagas para 231 municípios baianos; saiba como se candidatar

Inscrições começam nesta terça-feira (10)

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:15

Estudantes do programa Universidade Para Todos (UPT) Crédito: Danilo Oliveira/Ascom Uneb

Começam nesta terça-feira (10) as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (UPT), que ofertará mais de 20 mil vagas para 231 municípios da Bahia, com atividades em 384 polos de funcionamento. Os candidatos podem se inscrever até o dia 19 de março, exclusivamente pelo site.

As aulas começam em 6 de abril, com o suporte de profissionais das áreas administrativa, pedagógica e de monitoramento.

Podem participar do UPT estudantes da rede pública da Bahia que estiver regularmente matriculado, em 2026, no 3º ano do Ensino Médio regular e suas modalidades correspondentes; no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio ou suas modalidades correspondentes na rede estadual ou egressos do Ensino Médio estadual e/ou municipal do Estado.

Os interessados em concorrer a uma vaga no programa deverão selecionar o município, o turno e a modalidade de oferta das aulas, bem como o local de funcionamento, podendo se inscrever em até duas opções de vagas. A seleção será por sorteio eletrônico, através do sistema informatizado da Secretaria da Educação do Estado (SEC), de modo aleatório e equitativo.

O sorteio será realizado no dia 24 de março, acompanhado por representantes das universidades parceiras, do Núcleo de Atos, da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, da Superintendência de Políticas para Educação Básica e da Coordenação de Gestão Organizacional, que atuarão como testemunhas do procedimento, garantindo a lisura e a transparência do processo.