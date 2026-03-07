EDUCAÇÃO

Ifba abre seleção com 200 vagas para cursos gratuitos à distância; saiba como participar

Inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:27

Ifba inscreve para dois cursos Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e o Ministério da Saúde abriram inscrições para cursos gratuitos de capacitação à distância vinculados ao Programa Formatec-SUS. Os candidatos podem se inscrever por meio de formulário virtual, até o dia 20 de março.

Serão ofertadas 200 vagas em dois cursos voltados à capacitação de profissionais do SUS em técnicas radiológicas. As formações serão realizadas na modalidade de educação a distância (EaD), cada uma com carga horária de 60 horas e duração de quatro meses.

O curso “Capacitação em Técnicas Radiológicas: Proteção Radiológica no SUS” disponibiliza 100 vagas e é destinado a profissionais com formação técnica e/ou tecnológica em radiologia. Já o curso “Capacitação em Técnicas Radiológicas: Condutas de Mamografia para Atendimento a Pessoas Transgênero no Sistema Único de Saúde (SUS)” também oferece 100 vagas e é voltado a técnicos e tecnólogos em radiologia, além de outros profissionais da saúde que atuem em serviços de mamografia.

Do total de vagas em cada curso, haverá reserva conforme a legislação vigente e as políticas de ações afirmativas para pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

As atividades serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do IFBA, com início previsto para abril e término em agosto. O resultado preliminar da seleção está previsto para 31 de março.