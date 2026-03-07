OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso de cartórios extrajudiciais na Bahia estão abertas

Interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:01

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos destinado à outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro da Bahia. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026, às 18h, no site da Cebraspe.

O concurso é regulamentado pelo Edital nº 1/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2025, e posteriormente atualizado pelo Edital nº 2/2026, que contém ajustes no texto inicial após a análise de impugnações, disponibilizado em 5 de março de 2026. Entre as atualizações está a adequação das regras de reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, em conformidade com a Resolução nº 657/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O concurso será realizado para ingresso por provimento ou remoção, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação que rege a atividade notarial e registral. A execução ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), sob a supervisão da Comissão Examinadora instituída pelo Tribunal de Justiça da Bahia e com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, dos notários e dos registradores.

Etapas

A seleção será composta por cinco etapas: prova escrita e prática; comprovação de requisitos para outorga das delegações; exame psicotécnico e análise da vida pregressa; prova oral; e avaliação de títulos.

O edital estabelece a reserva de vagas para grupos específicos, destinando 5% das serventias a pessoas com deficiência e 30% das vagas de provimento a candidatos negros, indígenas e quilombolas.