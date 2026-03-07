Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para concurso de cartórios extrajudiciais na Bahia estão abertas

Interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 10:01

Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil
Câmara abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 8,5 mil Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos destinado à outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro da Bahia. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de abril de 2026, às 18h, no site da Cebraspe. 

O concurso é regulamentado pelo Edital nº 1/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2025, e posteriormente atualizado pelo Edital nº 2/2026, que contém ajustes no texto inicial após a análise de impugnações, disponibilizado em 5 de março de 2026. Entre as atualizações está a adequação das regras de reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, em conformidade com a Resolução nº 657/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O concurso será realizado para ingresso por provimento ou remoção, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação que rege a atividade notarial e registral. A execução ficará a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), sob a supervisão da Comissão Examinadora instituída pelo Tribunal de Justiça da Bahia e com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, dos notários e dos registradores.

Leia mais

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - Caminhada Penitencial da Arquidiocese de Salvador acontece neste domingo (8)

Caminhada Penitencial da Arquidiocese de Salvador acontece neste domingo (8)

Etapas

A seleção será composta por cinco etapas: prova escrita e prática; comprovação de requisitos para outorga das delegações; exame psicotécnico e análise da vida pregressa; prova oral; e avaliação de títulos.

O edital estabelece a reserva de vagas para grupos específicos, destinando 5% das serventias a pessoas com deficiência e 30% das vagas de provimento a candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Para concorrer na modalidade de provimento, é necessário possuir diploma de bacharel em Direito ou comprovar, no mínimo, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Para a modalidade de remoção, o candidato deve demonstrar o exercício da titularidade de serventia extrajudicial no Estado da Bahia por mais de dois anos. Em ambas as modalidades, é obrigatória a aprovação no Exame Nacional dos Cartórios (ENAC).

Tags:

Bahia Concurso Cartórios

Mais recentes

Imagem - Prefeitura baiana abre mais de 120 vagas em seleção com salários de até R$ 11 mil

Prefeitura baiana abre mais de 120 vagas em seleção com salários de até R$ 11 mil
Imagem - UNIFACS sedia evento sobre os avanços da Hematologia e Hemoterapia Veterinária

UNIFACS sedia evento sobre os avanços da Hematologia e Hemoterapia Veterinária
Imagem - Além da urna: os riscos de estar com o título irregular e como resolver o extravio

Além da urna: os riscos de estar com o título irregular e como resolver o extravio

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
01

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
02

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou
03

Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Imagem - Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame
04

Colonoscopia é perigosa? Especialista explica riscos, benefícios e segurança do exame