Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil

As inscrições vão até o dia 18 de março, veja os critérios para participar

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:53

Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia Crédito: Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) anunciou a realização de um concurso para preencher 25 vagas de defensor público para a classe inicial da carreira. As oportunidades estão distribuídas entre 14 vagas para ampla concorrência, oito destinadas a pessoas pretas e pardas, uma para pessoa com deficiência, uma para candidatos indígenas e uma para integrantes de comunidades quilombolas. A remuneração inicial é de R$ 29.421,12.

Podem participar do concurso bacharéis em Direito que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica até a data da posse. O processo seletivo será composto por provas discursivas, orais e objetiva, além de avaliação de títulos, seguindo as normas previstas na legislação estadual e nas resoluções do Conselho Superior da instituição.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de março de 2026. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/dpeba125/index.html, onde também está disponível o edital completo com todas as informações sobre as etapas do certame, cronograma e critérios de participação.

De acordo com a Defensoria, a iniciativa representa mais um passo no fortalecimento da instituição e na ampliação do acesso à justiça para a população baiana, especialmente para quem vive em situação de vulnerabilidade. A Defensora Pública Geral, Camila Canário afirma que a abertura do IX Concurso para Defensoras e Defensores Públicos da Bahia representa um passo estratégico para o fortalecimento institucional, alinhado à expansão dos serviços e à interiorização da Defensoria Pública.

"Ao investir na recomposição e no crescimento da carreira, reafirmamos o compromisso com a garantia de direitos, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, ampliando a presença institucional em todo o estado”, destaca.

