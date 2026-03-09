Defensoria Pública da Bahia oferece 25 vagas com salário inicial de R$ 29 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 9 de março de 2026 às 12:53
A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) anunciou a realização de um concurso para preencher 25 vagas de defensor público para a classe inicial da carreira. As oportunidades estão distribuídas entre 14 vagas para ampla concorrência, oito destinadas a pessoas pretas e pardas, uma para pessoa com deficiência, uma para candidatos indígenas e uma para integrantes de comunidades quilombolas. A remuneração inicial é de R$ 29.421,12.
Podem participar do concurso bacharéis em Direito que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica até a data da posse. O processo seletivo será composto por provas discursivas, orais e objetiva, além de avaliação de títulos, seguindo as normas previstas na legislação estadual e nas resoluções do Conselho Superior da instituição.
As inscrições estarão abertas até o dia 18 de março de 2026. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/dpeba125/index.html, onde também está disponível o edital completo com todas as informações sobre as etapas do certame, cronograma e critérios de participação.
De acordo com a Defensoria, a iniciativa representa mais um passo no fortalecimento da instituição e na ampliação do acesso à justiça para a população baiana, especialmente para quem vive em situação de vulnerabilidade. A Defensora Pública Geral, Camila Canário afirma que a abertura do IX Concurso para Defensoras e Defensores Públicos da Bahia representa um passo estratégico para o fortalecimento institucional, alinhado à expansão dos serviços e à interiorização da Defensoria Pública.
"Ao investir na recomposição e no crescimento da carreira, reafirmamos o compromisso com a garantia de direitos, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade, ampliando a presença institucional em todo o estado”, destaca.