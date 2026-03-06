IGREJA CATÓLICA

Caminhada Penitencial da Arquidiocese de Salvador acontece neste domingo (8)

Cerca de 300 mil fiéis são esperados em evento católico

Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 12:01

Caminhada Penitencial Crédito: Sara Gomes/Arquidiocese de Salvador

Cerca de 300 mil católicos são esperados no próximo domingo (8) para a tradicional Caminhada Penitencial, promovida pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Realizada sempre no terceiro domingo da Quaresma, a manifestação reúne fiéis em um percurso de aproximadamente 8 quilômetros.

O trajeto começa na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, onde às 6h será rezado o Terço, seguido da Santa Missa, às 6h30, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Após a celebração, os fiéis iniciarão a caminhada rumo à Colina Sagrada, com destino à Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Outros dois pontos também marcam o início da peregrinação. Na Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Lobato, o Terço será às 6h30 e a Missa às 7h, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues. Já na Matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Mares, no Largo dos Mares, o Terço ocorrerá às 7h e a Missa às 7h30, sob a presidência do bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão.

Após as celebrações, no Largo dos Mares, os fiéis que tiverem saído da Conceição da Praia e do Lobato se encontrarão e continuarão juntos até o Bonfim. Todo o percurso será conduzido por padres, em seis trios elétricos, animando os momentos de oração, cânticos e meditações próprias do tempo quaresmal.