OPORTUNIDADE

Prêmio de R$ 7,5 mil: Concurso dos Correios abre inscrições para estudantes da rede estadual da Bahia

Campeão da etapa nacional representará o Brasil na fase internacional, em Berna, na Suíça

Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:33

Concurso é destinado a estudantes da rede estadual da Bahia Crédito: Ezequias Ramos Silva

Estão abertas as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas. Promovido pela União Postal Universal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a iniciativa dará prêmios em dinheiro de até R$ 7.500 e a sua escola ganhará R$ 7.875.

Com o tema "Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas em um mundo digital", a competição convida os participantes a refletirem sobre a conexão real em tempos de tela. O projeto funcionará como uma vitrine para os estudantes mostrarem seu talento, incentivando o exercício da imaginação e o domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

O campeão da etapa nacional representará o Brasil na fase internacional, em Berna, na Suíça.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março, por meio do Assistente de Inscrições no Gemini, pelo link. Nesse mesmo endereço, é possível esclarecer dúvidas sobre o regulamento e a estrutura da carta.