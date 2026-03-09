Acesse sua conta
Prêmio de R$ 7,5 mil: Concurso dos Correios abre inscrições para estudantes da rede estadual da Bahia

Campeão da etapa nacional representará o Brasil na fase internacional, em Berna, na Suíça

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:33

Concurso é destinado a estudantes da rede estadual da Bahia
Concurso é destinado a estudantes da rede estadual da Bahia Crédito: Ezequias Ramos Silva

Estão abertas as inscrições para o 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas. Promovido pela União Postal Universal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a iniciativa dará prêmios em dinheiro de até R$ 7.500 e a sua escola ganhará R$ 7.875.

Com o tema "Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas em um mundo digital", a competição convida os participantes a refletirem sobre a conexão real em tempos de tela. O projeto funcionará como uma vitrine para os estudantes mostrarem seu talento, incentivando o exercício da imaginação e o domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

O campeão da etapa nacional representará o Brasil na fase internacional, em Berna, na Suíça.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março, por meio do Assistente de Inscrições no Gemini, pelo link. Nesse mesmo endereço, é possível esclarecer dúvidas sobre o regulamento e a estrutura da carta.

Cada unidade escolar pode inscrever até dois textos de estudantes com idade máxima de 15 anos. As redações devem ser feitas à mão, usando caneta azul ou preta, com limite de 800 palavras. Além disso, as ideias devem ser apresentadas de forma clara, inteligente e coerente, de acordo com os organizadores do concurso.

Bahia Salvador Correios Educação

