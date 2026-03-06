Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação investiga venda irregular de peixes e frutos do mar em Salvador

Situações sanitárias, fiscais e obediência ao Código de Defesa do Consumidor estão entre as condutas verificadas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:01

Operação Pescados
Operação Pescados Crédito: Polícia Civil

Uma operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6), em Salvador, para fiscalizar e coibir a comercialização irregular de frutos do mar no período da Semana Santa. A Operação Pescados é realizada por órgãos do Estado e do Município.

Durante as ações, são verificadas as condições sanitárias, desde o estado de conservação, a exposição e as condições de consumo dos produtos.

Também é fiscalizada a obediência ao Código de Defesa do Consumidor e o ordenamento público dos pontos comerciais, além da possibilidade de práticas criminosas.

Leia mais

Imagem - Obras de macrodrenagem do VLT alteram trânsito na Calçada; veja mudanças

Obras de macrodrenagem do VLT alteram trânsito na Calçada; veja mudanças

Imagem - Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Chuva e ventos a 100km/h: novo ciclone já tem data para atingir o Brasil

Chuva e ventos a 100km/h: novo ciclone já tem data para atingir o Brasil

As ações contam com a atuação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Visa/SMS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Tags:

Bahia Salvador Fiscalização Peixes

Mais recentes

Imagem - 'O Chamado do Mar': filme baiano com Alice Pataxó vence categorias em festival internacional

'O Chamado do Mar': filme baiano com Alice Pataxó vence categorias em festival internacional
Imagem - Obras de macrodrenagem do VLT alteram trânsito na Calçada; veja mudanças

Obras de macrodrenagem do VLT alteram trânsito na Calçada; veja mudanças
Imagem - Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Prejuízo de R$ 500 mil: PF e MP miram esquema de fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando
01

Nova frente fria vai atingir a Bahia na próxima semana; veja quando

Imagem - Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura
02

Atracadouro de Morro de São Paulo é interditado após danos na estrutura

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado
03

Aposta baiana fatura R$ 829 mil na Lotofácil; confira resultado

Imagem - Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS
04

Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS