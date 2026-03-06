Operação investiga venda irregular de peixes e frutos do mar em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de março de 2026 às 10:01
Uma operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6), em Salvador, para fiscalizar e coibir a comercialização irregular de frutos do mar no período da Semana Santa. A Operação Pescados é realizada por órgãos do Estado e do Município.
Durante as ações, são verificadas as condições sanitárias, desde o estado de conservação, a exposição e as condições de consumo dos produtos.
Também é fiscalizada a obediência ao Código de Defesa do Consumidor e o ordenamento público dos pontos comerciais, além da possibilidade de práticas criminosas.
As ações contam com a atuação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM), Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Visa/SMS), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).