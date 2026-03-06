FISCALIZAÇÃO

Operação investiga venda irregular de peixes e frutos do mar em Salvador

Situações sanitárias, fiscais e obediência ao Código de Defesa do Consumidor estão entre as condutas verificadas

Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:01

Operação Pescados Crédito: Polícia Civil

Uma operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6), em Salvador, para fiscalizar e coibir a comercialização irregular de frutos do mar no período da Semana Santa. A Operação Pescados é realizada por órgãos do Estado e do Município.

Durante as ações, são verificadas as condições sanitárias, desde o estado de conservação, a exposição e as condições de consumo dos produtos.

Também é fiscalizada a obediência ao Código de Defesa do Consumidor e o ordenamento público dos pontos comerciais, além da possibilidade de práticas criminosas.