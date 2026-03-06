Av. Jequitaia e Largo da Calçada: interdição desvia 38 linhas de ônibus a partir de segunda (9); veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 6 de março de 2026 às 17:02
O transporte público na região da Avenida Jequitaia e Largo da Calçada vai passar por mudanças a partir desta segunda-feira (9). Para permitir o andamento das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), um trecho da Avenida Jequitaia, entre o supermercado Atakarejo e a praça do Largo da Calçada, será interditado para o tráfego. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 40 dias.
Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo local serão desviadas para a Rua Elias Nazaré. Além disso, os pontos de parada do trecho serão remanejados provisoriamente para a Av. Engenheiro Oscar Pontes e para a Rua Fernandes Vieira.
Serão 38 linhas de ônibus afetadas com a alteração. As linhas, todas provenientes da Av. Jequitaia com destino ao Largo da Calçada, serão divididas entre as ruas Nilo Peçanha, Avenida Engenheiro Oscar Pontes e Rua Fernandes Vieira. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) e prepostos das concessionárias estarão pela região afetada para orientar usuários e motoristas sobre as mudanças.
Dez linhas passarão pela rua Nilo Peçanha. São elas:
0221 – Ribeira x Barbalho/Garcia
0302 – Boa V. de São Caetano/Capelinha x Campo Grande
0313 – Faz. Grande do Retiro x Barra
0321 – Marechal Rondon x Barra
0343 – Faz. Grande do Retiro x Ribeira
1055 – Est. Mussurunga x Ribeira/S. Joaquim
1150 – T. Ac. Norte x T. França (Cidade Nova/Pau Miúdo)
1303 – Castelo Branco x Term. Campo Grande
1339 – Est. Pirajá x S. Joaquim/Comércio
1505 – Pirajá (RV) x Barra
Duas linhas serão desviadas pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes, passando pelas ruas Elias Nazaré, Artur Catrambi, Largo da Calçada, chegando na Avenida Oscar Pontes, de onde retomam seu itinerário normal. São elas as linhas 1144 - Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio e sua linha filha 1144-01.
O maior número de linhas será desviado pela Rua Fernandes Vieira, um total de 26. Estas passarão pela Rua Elias Nazaré, Rua Artur Catrambi, Largo da Calçada, chegando à Rua Fernandes Vieira, de onde retomam seu itinerário regular. São elas:
0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande
0203 – Ribeira x Term. Pituaçu
0205 – Massaranduba x Forte de São Pedro
0208 – Massaranduba x Lapa
0213 – Ribeira x Federação
0216 – Ribeira x Lapa
0217 – Ribeira x Est. Hiper BRT
0224 – Lapa x Thomé de Souza
0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim/Ribeira
0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa
0728 – Ribeira x Nordeste
1141 – Cabula VI x Ribeira R1
1149 – Term. Acesso Norte x Uruguai/São Joaquim
1533 – Fazenda Coutos x Lapa
1568 – Vista Alegre/Faz. Coutos x Barra
1604 – Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa
1607 – Paripe x Barra
1613 – Paripe x Campo Grande
1615 – Plataforma x Lapa
1627 – Alto de Sta. Terezinha x Lapa
1628 – Rio Sena x Lapa
1633 – Mirantes de Periperi x Ondina
1649 – Mirantes de Periperi x Est. Cidadela BRT
1648 – Alto do Cabrito/B.V. Lobato x Lapa
1651 – Base Naval/São Thomé x Lapa
1672 – Alto de Coutos x Iguatemi