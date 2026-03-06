Acesse sua conta
Av. Jequitaia e Largo da Calçada: interdição desvia 38 linhas de ônibus a partir de segunda (9); veja quais

Mudança acontece por conta das obras do VLT e deve durar até 40 dias

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:02

Largo da Calçada
Largo da Calçada Crédito: Reprodução/Wikipedia

transporte público na região da Avenida Jequitaia e Largo da Calçada vai passar por mudanças a partir desta segunda-feira (9). Para permitir o andamento das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), um trecho da Avenida Jequitaia, entre o supermercado Atakarejo e a praça do Largo da Calçada, será interditado para o tráfego. A previsão é que as obras sejam concluídas em até 40 dias.

Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo local serão desviadas para a Rua Elias Nazaré. Além disso, os pontos de parada do trecho serão remanejados provisoriamente para a Av. Engenheiro Oscar Pontes e para a Rua Fernandes Vieira.

Serão 38 linhas de ônibus afetadas com a alteração. As linhas, todas provenientes da Av. Jequitaia com destino ao Largo da Calçada, serão divididas entre as ruas Nilo Peçanha, Avenida Engenheiro Oscar Pontes e Rua Fernandes Vieira. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) e prepostos das concessionárias estarão pela região afetada para orientar usuários e motoristas sobre as mudanças.

Dez linhas passarão pela rua Nilo Peçanha. São elas:

0221 – Ribeira x Barbalho/Garcia

0302 – Boa V. de São Caetano/Capelinha x Campo Grande

0313 – Faz. Grande do Retiro x Barra

0321 – Marechal Rondon x Barra

0343 – Faz. Grande do Retiro x Ribeira

1055 – Est. Mussurunga x Ribeira/S. Joaquim

1150 – T. Ac. Norte x T. França (Cidade Nova/Pau Miúdo)

1303 – Castelo Branco x Term. Campo Grande

1339 – Est. Pirajá x S. Joaquim/Comércio

1505 – Pirajá (RV) x Barra

Duas linhas serão desviadas pela Avenida Engenheiro Oscar Pontes, passando pelas ruas Elias Nazaré, Artur Catrambi, Largo da Calçada, chegando na Avenida Oscar Pontes, de onde retomam seu itinerário normal. São elas as linhas 1144 - Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio e sua linha filha 1144-01.

O maior número de linhas será desviado pela Rua Fernandes Vieira, um total de 26. Estas passarão pela Rua Elias Nazaré, Rua Artur Catrambi, Largo da Calçada, chegando à Rua Fernandes Vieira, de onde retomam seu itinerário regular. São elas:

0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande

0203 – Ribeira x Term. Pituaçu

0205 – Massaranduba x Forte de São Pedro

0208 – Massaranduba x Lapa

0213 – Ribeira x Federação

0216 – Ribeira x Lapa

0217 – Ribeira x Est. Hiper BRT

0224 – Lapa x Thomé de Souza

0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim/Ribeira

0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa

0728 – Ribeira x Nordeste

1141 – Cabula VI x Ribeira R1

1149 – Term. Acesso Norte x Uruguai/São Joaquim

1533 – Fazenda Coutos x Lapa

1568 – Vista Alegre/Faz. Coutos x Barra

1604 – Base Naval/São Thomé/Escola de Menor x Lapa

1607 – Paripe x Barra

1613 – Paripe x Campo Grande

1615 – Plataforma x Lapa

1627 – Alto de Sta. Terezinha x Lapa

1628 – Rio Sena x Lapa

1633 – Mirantes de Periperi x Ondina

1649 – Mirantes de Periperi x Est. Cidadela BRT

1648 – Alto do Cabrito/B.V. Lobato x Lapa

1651 – Base Naval/São Thomé x Lapa

1672 – Alto de Coutos x Iguatemi

