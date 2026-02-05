TRANSPORTE

Linhas da Lapa retornam ao subsolo da estação a partir desta sexta-feira (6)

Catorze linhas voltarão a realizar o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:16

Linhas da Lapa retornam ao subsolo da estação Crédito: Divulgação

As linhas de ônibus da Estação da Lapa que foram realocadas durante as obras de requalificação do espaço retornarão para o subsolo a partir desta sexta-feira (6). Com a conclusão das intervenções nas plataformas dos ônibus urbanos, 14 linhas voltarão a realizar o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior da estação.

Equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) que atuam no local vão orientar os usuários sobre as mudanças. As linhas que retornam ao subsolo da Lapa serão divididas em nove pontos, entre as plataformas H e J. Serão seis pontos na plataforma H para atender 10 linhas. São elas:

Ponto 1

0530 –Cosme de Farias via Engenho Velho de Brotas

Ponto 2

0117 –Daniel Lisboa

0503 –Brotas

Ponto 3

1615 –Plataforma/São João do Cabrito

1648 – Boa Visto do Lobato/Alto do Cabrito

Ponto 4

1533 – Fazenda Coutos

Ponto 5

1651 – Base Naval/São Tomé

1604 – Base Naval/São Tomé/Escola de Menor

Ponto 6

1627 – Alto de Santa Terezinha

1628 – Rio Sena

Já na plataforma J, quatro linhas serão distribuídas em três pontos:

Ponto 1

0116 – HGE

Ponto 3

0715 – Santa Cruz

Ponto 4

1007 – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas

Ponto 5