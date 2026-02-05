Linhas da Lapa retornam ao subsolo da estação a partir desta sexta-feira (6)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:16
As linhas de ônibus da Estação da Lapa que foram realocadas durante as obras de requalificação do espaço retornarão para o subsolo a partir desta sexta-feira (6). Com a conclusão das intervenções nas plataformas dos ônibus urbanos, 14 linhas voltarão a realizar o embarque e desembarque de passageiros no piso inferior da estação.
Equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) que atuam no local vão orientar os usuários sobre as mudanças. As linhas que retornam ao subsolo da Lapa serão divididas em nove pontos, entre as plataformas H e J. Serão seis pontos na plataforma H para atender 10 linhas. São elas:
Ponto 1
0530 –Cosme de Farias via Engenho Velho de Brotas
Ponto 2
0117 –Daniel Lisboa
0503 –Brotas
Ponto 3
1615 –Plataforma/São João do Cabrito
1648 – Boa Visto do Lobato/Alto do Cabrito
Ponto 4
1533 – Fazenda Coutos
Ponto 5
1651 – Base Naval/São Tomé
1604 – Base Naval/São Tomé/Escola de Menor
Ponto 6
1627 – Alto de Santa Terezinha
1628 – Rio Sena
Já na plataforma J, quatro linhas serão distribuídas em três pontos:
Ponto 1
0116 – HGE
Ponto 3
0715 – Santa Cruz
Ponto 4
1007 – Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas
Ponto 5
0805 – Pituba