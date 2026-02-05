Acesse sua conta
Transplantes renais crescem na Bahia e estado lidera atendimentos no Nordeste

Dados do Sistema Nacional de Transplantes mostram avanço da rede de atendimento renal

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:45

O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock)
Bahia ampliou número de transplantes Crédito: Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock

A Bahia ampliou o número de transplantes renais realizados ao longo de 2025 e se manteve entre os estados que mais executam o procedimento no Nordeste, de acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes. Ao todo, foram 335 cirurgias de rim feitas no estado no ano passado, colocando a Bahia como o segundo maior polo regional e entre os estados com maior volume de procedimentos no país.

No cenário nacional, o Brasil registrou 6.696 transplantes renais em 2025, número considerado relevante dentro da rede pública de saúde. Entre os estados nordestinos, Pernambuco liderou o ranking, com 473 procedimentos, seguido pela Bahia e pelo Ceará, que contabilizou 260 transplantes. Maranhão (96), Piauí (76), Rio Grande do Norte (63), Alagoas (29) e Sergipe (4) aparecem na sequência, com números mais baixos.

Para a nefrologista Ana Flávia Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia, os dados refletem a consolidação da rede de atendimento voltada aos pacientes com doença renal crônica no estado.

“A Bahia tem avançado na realização de transplantes renais e isso mostra o fortalecimento da estrutura de atendimento e da qualificação das equipes médicas. Cada procedimento representa uma nova chance de vida para pacientes que convivem com limitações severas causadas pela doença renal”, afirma.

Os números mais recentes indicam que o ritmo segue constante também em 2026. Apenas até o início de fevereiro, já haviam sido realizados 519 transplantes de rim no Brasil, sendo 22 deles na Bahia, o que mantém o estado entre aqueles que seguem realizando o procedimento de forma regular neste início de ano.

Segundo Ana Flávia Moura, a continuidade das cirurgias demonstra estabilidade da rede e o empenho das equipes envolvidas. “Manter o volume de transplantes é um desafio permanente, porque depende de diversos fatores, como logística hospitalar, equipes preparadas e, principalmente, da doação de órgãos. Quando conseguimos manter essa regularidade, conseguimos oferecer melhores perspectivas para quem está na lista de espera”, explica.

A especialista destaca que o transplante renal é o tratamento que oferece maior qualidade de vida aos pacientes com insuficiência renal avançada. Embora a diálise seja fundamental para a sobrevivência, ela impõe restrições significativas à rotina.

“Muitos pacientes precisam se submeter a sessões de diálise várias vezes por semana, o que interfere diretamente na rotina e na saúde emocional. O transplante permite que o paciente retome uma vida com mais autonomia, com menos restrições e melhores condições clínicas”, destaca.

Os dados nacionais de 2025 também apontam predominância de homens entre os pacientes transplantados, que representaram cerca de 62% dos procedimentos. A maior concentração ocorreu na faixa etária entre 35 e 64 anos, período em que são mais frequentes doenças associadas à insuficiência renal, como hipertensão e diabetes. Para Ana Flávia Moura, o perfil acompanha a realidade das doenças crônicas no país.

“A doença renal crônica geralmente surge como consequência de outras doenças, especialmente hipertensão e diabetes. Por isso, o acompanhamento médico e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar que o paciente evolua para a necessidade de transplante ou diálise”, afirma.

Apesar do crescimento no número de procedimentos, a especialista ressalta que a demanda segue elevada em todo o Brasil. O rim continua sendo o órgão com a maior fila de espera no Sistema Nacional de Transplantes, com milhares de pacientes aguardando por um doador compatível.

“A decisão pela doação ainda enfrenta barreiras relacionadas à falta de informação e insegurança das famílias. Quando a sociedade entende a importância desse gesto, conseguimos salvar mais vidas e reduzir o tempo de espera dos pacientes”, pontua.

Para a presidente da SBN-BA, o desempenho da Bahia reforça o papel do estado como referência regional no cuidado a pacientes renais. “Os números mostram que a Bahia tem conseguido ampliar o acesso ao transplante renal. Ainda temos desafios importantes, mas o avanço é evidente e representa esperança para milhares de pacientes que aguardam pelo procedimento”, conclui.

