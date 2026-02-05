BAHIA

Primeira mulher coronel quebra tabu de mais de 200 anos ao entrar para alto escalão da PM

Ivana Teixeira Andrade tem 56 anos e construiu carreira no quadro de saúde da corporação

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:52

Ivana Teixeira Andrade fez história na PM Crédito: GOVBA

Aos 56 anos, depois de mais de três décadas de carreira, Ivana Teixeira Andrade entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a alcançar o posto de coronel da Polícia Militar da Bahia, o mais alto da corporação. A promoção foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4) e rompe uma barreira que resistiu por mais de dois séculos.

Formada em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ivana construiu sua trajetória dentro da PM longe das ruas e das operações ostensivas, mas em um espaço igualmente estratégico: o da saúde. Integrante do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), ela ingressou na corporação aos 24 anos, recém-formada, sem imaginar que chegaria ao topo da hierarquia militar.

Ao longo de 32 anos de atuação, passou do atendimento clínico à gestão da Odontoclínica da PM, acumulando experiência administrativa e reconhecimento interno. Para alcançar o posto máximo, concluiu o Curso de Comando e Estado Maior (CCEM), etapa obrigatória para oficiais que chegam ao alto escalão.

Ivana Teixeira Andrade fez história na PM 1 de 3

Com uma carreira marcada pela disciplina e pela permanência em um ambiente majoritariamente masculino, Ivana recebeu condecorações como a Medalha Marechal Argolo, a Medalha Três Marias e honrarias por 10, 20 e 30 anos de serviços prestados. Em declaração após a promoção, a nova coronel destacou os desafios enfrentados pelas mulheres para conciliar vida pessoal e carreira dentro da estrutura militar — e a força necessária para permanecer.

“Antes de tudo quero dizer que eu sou fã de todas as minhas colegas policiais militares e que eu as admiro profundamente. Nós temos uma vida muito cheia de atividades, porque nós somos esposas, mães, filhas, e quando a gente volta para casa, a gente tem que lidar com toda essa situação. Ai que está a grande dificuldade da mulher e também a força, porque eu acho que a mulher é resiliente e ela consegue lidar com tudo isso. Eu me sinto honrada de estar aqui neste lugar, ocupando esse espaço, e espero em breve que muitas mulheres estejam aqui.”, comentou a nova coronel.