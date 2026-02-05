Acesse sua conta
Primeira mulher coronel quebra tabu de mais de 200 anos ao entrar para alto escalão da PM

Ivana Teixeira Andrade tem 56 anos e construiu carreira no quadro de saúde da corporação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:52

Ivana Teixeira Andrade fez história na PM
Ivana Teixeira Andrade fez história na PM Crédito: GOVBA

Aos 56 anos, depois de mais de três décadas de carreira, Ivana Teixeira Andrade entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a alcançar o posto de coronel da Polícia Militar da Bahia, o mais alto da corporação. A promoção foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4) e rompe uma barreira que resistiu por mais de dois séculos.

Formada em Odontologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Ivana construiu sua trajetória dentro da PM longe das ruas e das operações ostensivas, mas em um espaço igualmente estratégico: o da saúde. Integrante do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), ela ingressou na corporação aos 24 anos, recém-formada, sem imaginar que chegaria ao topo da hierarquia militar.

Ao longo de 32 anos de atuação, passou do atendimento clínico à gestão da Odontoclínica da PM, acumulando experiência administrativa e reconhecimento interno. Para alcançar o posto máximo, concluiu o Curso de Comando e Estado Maior (CCEM), etapa obrigatória para oficiais que chegam ao alto escalão.

Ivana Teixeira Andrade fez história na PM

Ivana Teixeira Andrade fez história na PM
Ivana Teixeira Andrade fez história na PM
Ivana Teixeira Andrade fez história na PM
1 de 3
Ivana Teixeira Andrade fez história na PM

Com uma carreira marcada pela disciplina e pela permanência em um ambiente majoritariamente masculino, Ivana recebeu condecorações como a Medalha Marechal Argolo, a Medalha Três Marias e honrarias por 10, 20 e 30 anos de serviços prestados. Em declaração após a promoção, a nova coronel destacou os desafios enfrentados pelas mulheres para conciliar vida pessoal e carreira dentro da estrutura militar — e a força necessária para permanecer.

“Antes de tudo quero dizer que eu sou fã de todas as minhas colegas policiais militares e que eu as admiro profundamente. Nós temos uma vida muito cheia de atividades, porque nós somos esposas, mães, filhas, e quando a gente volta para casa, a gente tem que lidar com toda essa situação. Ai que está a grande dificuldade da mulher e também a força, porque eu acho que a mulher é resiliente e ela consegue lidar com tudo isso. Eu me sinto honrada de estar aqui neste lugar, ocupando esse espaço, e espero em breve que muitas mulheres estejam aqui.”, comentou a nova coronel. 

A chegada de Ivana ao topo ocorre em meio a mudanças recentes nas regras de acesso à carreira militar. A partir de 2025, mulheres poderão disputar vagas operacionais da PM em igualdade de condições com homens, após adequação da corporação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Na mesma lista de promoções, outras 11 mulheres chegaram ao posto de tenente-coronel, o segundo mais alto da hierarquia, ampliando a presença feminina em cargos de comando.

