Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'

Vídeo de show em que o artista diz que comunistas "caçam crianças" circulou em redes sociais

Carol Neves

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:32

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) criticou publicamente o cantor de reggae Edson Gomes nesta quinta-feira (5). Em publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou que o posicionamento político do artista não é algo recente e classificou o músico como “reacionário”.

No Instagram, Olívia escreveu: "Edson Gomes é reacionário. Sempre foi. As pessoas é que se iludiram por causa das suas letras de músicas, que mais parecem reflexões de comunista".

Conhecido por músicas frequentemente utilizadas em atos e protestos de trabalhadores, Edson Gomes tem histórico de fazer declarações conservadoras. Um vídeo que viralizou nesse início de mês mostra o artista falando ao público durante um show, em gravação cuja data não foi informada. No palco, ele fala de "reagir" a uma perseguição de comunistas, que tentariam doutrinar crianças.

"Queria agradecer as mães que trazem suas crianças para ouvir esse reggae. É muito bom, vão sair daqui com algo positivo na mente. Sem maconha, sem droga, sem nada. Só música, só a mensagem positiva para que quando crescerem, saberem tomar decisão melhor que os pais. Nossos filhos são caçados pelos comunistas para que eles possam ser nada, para que se tornem uma presa, e nós precisamos reagir, dar direcionamento a nossos filhos, para que não sejam no futuro uma presa, não estejam à mercê da tirania, dos opressores, daqueles que enganam. Jah!", afirma.

É triste ver o Edson Gomes, que passou a carreira toda cantando contra a opressão e as injustiças do sistema, agora cair em papo de "comunismo perseguindo crianças". Onde foi parar aquele discernimento crítico das letras de 'Camelô' e 'Campo de Batalha'? Decepcionante. ??? pic.twitter.com/rttBsjuQ8F — Claudio Sem Acento (@claudiopedrosa8) February 4, 2026

O trecho gerou reações divergentes nas redes sociais. Boa parte dos fãs demonstrou decepção com a fala do cantor. Um internauta escreveu: "É triste ver o Edson Gomes, que passou a carreira toda cantando contra a opressão e as injustiças do sistema, agora cair em papo de 'comunismo perseguindo crianças'. Onde foi parar aquele discernimento crítico das letras de 'Camelô' e 'Campo de Batalha'? Decepcionante". Outro comentou: "virou um velho gagá que vê comunistas atrás da porta".

Por outro lado, apoiadores do artista reagiram concordando. "E onde está a mentira?", escreveu um usuário do antigo Twitter. "Edson sempre esteve correto", acrescentou outro.



Na publicação, Olívia Santana ampliou as críticas e apontou contradições entre a obra e as posições políticas do cantor. Ela afirmou que, embora suas músicas tenham se tornado símbolos de protesto e de críticas ao sistema econômico, Edson Gomes teria se distanciado do público de esquerda que consagrou suas canções.