Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi preso em flagrante por posse ilegal de armas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:38

Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP
Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MPBA) deflagrou, nesta quinta-feira (5), a terceira fase da operação “Premium Mandatum”, no município de Petrolina (PE), contra integrantes de uma organização criminosa com atuação em Senhor do Bonfim e no norte da Bahia. Durante a ação, um líder regional do Comando Vermelho foi preso.

O investigado estava foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, e também foi preso em flagrante por posse ilegal de armas. No local, foram apreendidas quatro armas, entre espingardas e pistolas, além de munições e um telefone celular.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Norte (Gaeco Norte) e pela 3ª Promotoria de Justiça de Senhor do Bonfim, com apoio do Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior de Pernambuco (BEPI-PE) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Caatinga (Cipe-Caatinga). As medidas foram autorizadas pela Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim.

Segundo o MPBA, os alvos desta fase não haviam sido localizados nas etapas anteriores da operação, quando foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão na Bahia, nos municípios de Senhor do Bonfim e Juazeiro, além de alvos em Santa Catarina. À época, os investigados ocupavam funções estratégicas na organização criminosa, atuando como líderes, gerentes e facilitadores do esquema.

As duas primeiras fases da operação resultaram na denúncia de 48 pessoas, ligadas principalmente ao núcleo financeiro da organização, além do bloqueio judicial de R$ 44 milhões.

Facção possui estrutura hierárquica bem definida

De acordo com as investigações, a facção criminosa possui uma estrutura hierárquica bem definida, com ordens partindo inclusive de integrantes que atuavam de dentro do sistema prisional. Um dos líderes, mesmo preso, coordenava ações violentas, incluindo ordens para execução de homicídios, além de gerenciar o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas.

O esquema contava ainda com a participação de familiares, que cediam contas bancárias para movimentar e pulverizar recursos financeiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.

Para o MPBA, a terceira fase da operação é fundamental para desarticular a cadeia de comando e interromper o fluxo financeiro que sustentava as atividades criminosas do grupo. O material apreendido deve subsidiar novas provas para aprofundar as investigações e responsabilizar todos os envolvidos na organização criminosa.

Mais recentes

Imagem - Transplantes renais crescem na Bahia e estado lidera atendimentos no Nordeste

Transplantes renais crescem na Bahia e estado lidera atendimentos no Nordeste
Imagem - 21 anos sem Dona Niçu: família mantém tradição criada por matriarca na Lavagem de Itapuã

21 anos sem Dona Niçu: família mantém tradição criada por matriarca na Lavagem de Itapuã
Imagem - Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'

Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'

MAIS LIDAS

Imagem - O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção
01

O Universo fala alto hoje (5 de fevereiro) e manda uma mensagem que Touro, Leão, Escorpião e Aquário precisam escutar com atenção

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
02

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
03

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)
04

Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)