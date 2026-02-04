Acesse sua conta
Jerônimo faz mudanças nos comandos da PM em Salvador após morte de policial

Mudanças foram oficializadas no Diário Oficial do Estado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 12:16

A publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (4) trouxe mudanças promovidas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos comandos da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) em Salvador. As trocas acontecem um dia após a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas.

Entre as mudanças, o coronel Ricardo José Marques Mattos foi exonerado do cargo de comandante do Comando de Policiamento Regional da Capital – Central (CPRC-C). Para a função, o governo nomeou o coronel Roberto de Melo Assunção, que passa a responder pelo comando da unidade responsável por áreas estratégicas da capital.

Antes da nomeação, Assunção ocupava o cargo de coordenador II do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM). Ele deixou a função após ser promovido ao posto de coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), pelo critério de merecimento.

Com a reorganização, Ricardo Mattos foi realocado para a Diretoria do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar da Bahia, onde passa a exercer a função de diretor de departamento.

O Comando de Policiamento Regional da Capital – Atlântico (CPRC-A), estrutura estratégica da PM, tem responsabilidade territorial sobre o Nordeste de Amaralina — área marcada por recentes confrontos — além de bairros como Aeroporto, Barra, Boca do Rio, Brotas, Caminho das Árvores, Cosme de Farias, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Federação, Imbuí, Itaigara, Itapuã, Stella Maris, Pituaçu, Pituba, Rio Vermelho, Santa Cruz e São Cristóvão.

As mudanças no comando ocorrem em meio a um cenário de reforço das ações de segurança pública e intensificação das operações policiais em Salvador, após episódios recentes de violência que impactaram a rotina da cidade.

Tags:

