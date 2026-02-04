LUTO

O que se sabe sobre o caso do PM morto no Vale das Pedrinhas

Sepultamento será nesta quarta (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:44

Cabo Glauber tinha 42 anos Crédito: Glauber Rosa Santos

O corpo do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, morto durante um confronto armado no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, será sepultado na tarde desta quarta-feira (4), às 16h, no Cemitério de São Lázaro, em Senhor do Bonfim, sua cidade natal.

Glauber Rosa Santos, de 42 anos, foi baleado na cabeça durante a madrugada de terça-feira (3), em uma ação policial na entrada do Vale das Pedrinhas, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina 1 de 55

Após a morte do policial, forças de segurança realizaram operações na região, que resultaram na morte de oito suspeitos em confrontos com a polícia. A Polícia Civil segue investigando o caso e busca identificar outros envolvidos no ataque.

Quem era o policial morto?

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos, era natural de Senhor do Bonfim e integrava a Polícia Militar da Bahia desde 2009. Ele trabalhava no 30º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento no Nordeste de Amaralina, e deixou dois filhos.

Como o policial foi morto?

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o cabo foi atingido por um tiro na cabeça, disparado durante um confronto armado com suspeitos apontados como traficantes. O disparo teria sido feito com arma de uso restrito.

Onde ocorreu o confronto?

O confronto aconteceu na entrada do bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, região marcada por disputas entre facções criminosas e ações frequentes das forças de segurança.

O que aconteceu após a morte do PM?

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar deflagrou operações na região. Durante as ações, oito homens morreram em confrontos com a polícia. Segundo a SSP-BA, seis deles tinham passagens pela polícia.

As investigações já identificaram os responsáveis?

Até o momento, não houve divulgação de prisões diretamente relacionadas à morte do policial. A Polícia Civil informou que segue colhendo depoimentos e analisando informações para identificar todos os envolvidos.

O policiamento foi reforçado?

Sim. A SSP-BA informou que o policiamento no Vale das Pedrinhas e em áreas próximas foi reforçado, com ações orientadas pela inteligência para combater facções envolvidas com tráfico de drogas, armas e outros crimes.

