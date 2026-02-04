Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que se sabe sobre o caso do PM morto no Vale das Pedrinhas

Sepultamento será nesta quarta (4)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:44

Cabo Glauber tinha 42 anos
Cabo Glauber tinha 42 anos Crédito: Glauber Rosa Santos

O corpo do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, morto durante um confronto armado no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador, será sepultado na tarde desta quarta-feira (4), às 16h, no Cemitério de São Lázaro, em Senhor do Bonfim, sua cidade natal.

Glauber Rosa Santos, de 42 anos, foi baleado na cabeça durante a madrugada de terça-feira (3), em uma ação policial na entrada do Vale das Pedrinhas, área que integra o Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Bruno Wendel/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina por Filipe Conceição / Ascom PCBA
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina por Divulgação Ascom PC-BA
Operação da Polícia Civil no Complexo do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Serviços essenciais estão suspensos no Complexo do Nordeste de Amaralina após operação da polícia por Arisson Marinho/CORREIO
Operação no Nordeste de Amaralina por Alberto Maraux/SSP-BA
Delegacia do Nordeste de Amaralina (28ª Delegacia Territorial) por Google Street View
Arma austríaca foi apreendida com suspeito no Nordeste de Amaralina por Divulgação/SSP
Suposto crime de importunação sexual teria acontecido na escola Dom Pedro I, no Nordeste de Amaralina por Arisson Marinho/CORREIO
Rua do Nordeste de Amaralina leva nome da santa por Paula Fróes
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Rua Emídio Pio, em Santa Cruz por Google Street View
Polícia técnica faz perícia em Santa Cruz por Arisson Marinho/CORREIO
Bairro de Santa Cruz, onde confrontos por Arisson Marinho/ CORREIO
1 de 55
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução

Após a morte do policial, forças de segurança realizaram operações na região, que resultaram na morte de oito suspeitos em confrontos com a polícia. A Polícia Civil segue investigando o caso e busca identificar outros envolvidos no ataque.

Quem era o policial morto?

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos, era natural de Senhor do Bonfim e integrava a Polícia Militar da Bahia desde 2009. Ele trabalhava no 30º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento no Nordeste de Amaralina, e deixou dois filhos.

Como o policial foi morto?

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o cabo foi atingido por um tiro na cabeça, disparado durante um confronto armado com suspeitos apontados como traficantes. O disparo teria sido feito com arma de uso restrito.

Onde ocorreu o confronto?

O confronto aconteceu na entrada do bairro Vale das Pedrinhas, em Salvador, região marcada por disputas entre facções criminosas e ações frequentes das forças de segurança.

O que aconteceu após a morte do PM?

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar deflagrou operações na região. Durante as ações, oito homens morreram em confrontos com a polícia. Segundo a SSP-BA, seis deles tinham passagens pela polícia.

As investigações já identificaram os responsáveis?

Até o momento, não houve divulgação de prisões diretamente relacionadas à morte do policial. A Polícia Civil informou que segue colhendo depoimentos e analisando informações para identificar todos os envolvidos.

O policiamento foi reforçado?

Sim. A SSP-BA informou que o policiamento no Vale das Pedrinhas e em áreas próximas foi reforçado, com ações orientadas pela inteligência para combater facções envolvidas com tráfico de drogas, armas e outros crimes.

O policiamento foi reforçado?

O delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, afirmou que determinou empenho total para a elucidação do crime e que não haverá trégua até que todos os envolvidos sejam responsabilizados. Já o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, classificou o ataque como covarde e disse que todas as forças estão mobilizadas para dar resposta ao caso.

Tags:

Pms

Mais recentes

Imagem - Operação mira esquema milionário que 'exportava' cocaína para Europa pelo Porto de Salvador

Operação mira esquema milionário que 'exportava' cocaína para Europa pelo Porto de Salvador
Imagem - 'Não haverá trégua', diz delegado-geral após morte de cabo da PM e oito suspeitos em Salvador

'Não haverá trégua', diz delegado-geral após morte de cabo da PM e oito suspeitos em Salvador
Imagem - 2 de fevereiro: Caetano e Paula Lavigne recebem famosos em mansão no Morro da Preguiça

2 de fevereiro: Caetano e Paula Lavigne recebem famosos em mansão no Morro da Preguiça

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar