2 de fevereiro: Caetano e Paula Lavigne recebem famosos em mansão no Morro da Preguiça

Festa no Rio Vermelho reuniu artistas e amigos do casal um dia depois de o cantor conquistar prêmio internacional ao lado de Maria Bethânia

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:42

Paula e Caetano
Paula e Caetano Crédito: Reprodução

Paula Lavigne e Caetano Veloso receberam amigos para celebrar o Dia de Iemanjá, nesta segunda-feira (2), em Salvador. O encontro aconteceu na residência do casal, no Rio Vermelho. “Mais um Dois de Fevereiro na Bahia com família e amigos saudando Iemanjá, Rainha do Mar. Odoyá!”, escreveram em postagem nas redes sociais.

A celebração aconteceu um dia após Caetano vencer o Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Global, pelo disco CAE - BTH – Caetano e Bethânia Ao Vivo, trabalho que registra a turnê ao lado da irmã, Maria Bethânia.

Paula e Caetano receberam convidados

Caetano e Paula receberam convidados por Reprodução/Instagram
Caetano e Paula receberam convidados por Reprodução/Instagram
Caetano e Paula receberam convidados por Reprodução/Instagram
Caetano e Paula receberam convidados por Reprodução/Instagram
1 de 4
Caetano e Paula receberam convidados por Reprodução/Instagram

De acordo com informações do Alô Alô Bahia, passaram pela festa nomes como Flora e Gilberto Gil, Marina Sena, Ebony, Felipe Veloso, Heitor Reis, Tino Monetti e Roncca, entre outros convidados

