2 de fevereiro: Caetano e Paula Lavigne recebem famosos em mansão no Morro da Preguiça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:42
Paula Lavigne e Caetano Veloso receberam amigos para celebrar o Dia de Iemanjá, nesta segunda-feira (2), em Salvador. O encontro aconteceu na residência do casal, no Rio Vermelho. “Mais um Dois de Fevereiro na Bahia com família e amigos saudando Iemanjá, Rainha do Mar. Odoyá!”, escreveram em postagem nas redes sociais.
A celebração aconteceu um dia após Caetano vencer o Grammy, na categoria Melhor Álbum de Música Global, pelo disco CAE - BTH – Caetano e Bethânia Ao Vivo, trabalho que registra a turnê ao lado da irmã, Maria Bethânia.
Paula e Caetano receberam convidados
De acordo com informações do Alô Alô Bahia, passaram pela festa nomes como Flora e Gilberto Gil, Marina Sena, Ebony, Felipe Veloso, Heitor Reis, Tino Monetti e Roncca, entre outros convidados