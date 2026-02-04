TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação mira esquema milionário que 'exportava' cocaína para Europa pelo Porto de Salvador

Investigação identificou métodos sofisticados e apreendeu quase duas toneladas de droga

Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:29

Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga Crédito: Reprodução

Um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava o Porto de Salvador como rota para envio de cocaína para Europa foi desarticulado com a prisão do integrante de facção responsável pela ação criminosa nesta quarta-feira (4), de acordo com Polícia Federal (PF).

A prisão acontece após meses de investigação que revelaram uma estrutura criminosa que atuava infiltrada na cadeia logística de exportação, usando cargas lícitas para esconder grandes quantidades de entorpecentes em contêineres destinados ao exterior.

Segundo a PF, o grupo operava de forma estratégica, inserindo a droga em mercadorias regulares sem levantar suspeitas nos processos de embarque. Apenas nos episódios já mapeados pela investigação, cerca de 1,7 tonelada de cocaína foi apreendida em diferentes operações, sempre associadas a cargas que seguiriam por via marítima.

O esquema utilizava métodos elaborados para contaminar os contêineres, dificultando a detecção da droga durante as etapas iniciais da logística portuária. Em ocorrências distintas, centenas de quilos do entorpecente foram interceptados antes de deixarem o país, evitando que a carga ilícita chegasse ao destino final no continente europeu.

O traficante preso era responsável por viabilizar a inserção da cocaína nas cargas de exportação, exercendo papel-chave na engrenagem do tráfico internacional. A prisão é considerada estratégica para o avanço das apurações, que seguem em andamento para identificar outros envolvidos.