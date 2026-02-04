Acesse sua conta
Nordeste de Amaralina segue sem ônibus após morte de PM e operação com oito mortos

Serviço foi suspenso pela sensação de insegurança com confrontos armados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 07:23

Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina
Após morte de PM: tensão no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os moradores do bairro do Nordeste de Amaralina seguem pelo segundo dia consecutivo sem transporte coletivo nesta quarta-feira (4). A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), que manteve a suspensão do serviço diante do cenário de insegurança na região.

A circulação de ônibus, assim como o funcionamento de algumas unidades de saúde, foi interrompida após a morte do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos, no Vale das Pedrinhas, e a operação policial deflagrada para localizar os suspeitos do crime. A ação terminou com oito homens mortos em confrontos com agentes das forças de segurança.

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa por Reprodução
Como o CORREIO mostrou anteriormente, os coletivos seguem operando apenas até pontos específicos. No Nordeste de Amaralina, o último ponto é na Rua do Balneário. No Vale das Pedrinhas, as linhas param na estação Pedrinhas do BRT. Já em Santa Cruz, o atendimento vai somente até o Parque da Cidade, segundo a Semob.

Operação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), seis dos mortos tinham passagens pela polícia e eram apontados como integrantes de uma facção criminosa. Os outros dois ainda não foram identificados.

Ainda conforme a SSP, os homens já haviam sido presos anteriormente por crimes como tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, furto e receptação. O policiamento foi reforçado após o cabo da PM Glauber Rosa Santos, de 42 anos, ser baleado na cabeça durante o serviço. Ele foi atingido no momento em que desembarcava de uma viatura.

PM morto

Glauber Rosa Santos era natural de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, e estava lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (BPM), responsável pelo policiamento do Nordeste de Amaralina. Ele atuava há anos na corporação e era descrito por colegas como um profissional comprometido e respeitado.

Além da atuação na PM, Glauber também trabalhava como mecânico. Ele deixa dois filhos: uma menina de 8 anos e um menino de 3 anos.

Em nota oficial, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do cabo e destacou sua trajetória profissional. “O cabo PM Glauber deixa esposa e filhos, além de um legado de seriedade, compromisso e dedicação à missão de servir e proteger. Defendeu a sociedade com a coragem de um herói, demonstrando bravura e altruísmo no cumprimento do dever”, afirmou a corporação.

