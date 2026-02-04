SIGNOS

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Signos terão relações mais leves e prazerosas no mês da folia

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:00

Momento é de amores leves Crédito: Imagem gerada por IA

Fevereiro chegou com a Lua Cheia do dia 1 deixando a energia em alta, emoções à flor da pele e os desejos aflorados. Outro ponto importante é que nesta terça-feira (3), aconteceu o fim da retrogradação de Urano, e o retorno do planeta das inovações ao movimento direto pelo signo Touro que abre espaço para novas oportunidades e mudanças significativas, especialmente nos valores pessoais. Além disso, o que estava travado tende a se desenrolar e a capacidade de se adaptar promete estabilidade, até mesmo no amor.

As movimentações dos astros prometem mexer fundo com os sentimentos, trazer novos olhares, conversas inesperadas e desejos que podem vir à tona, trazendo mais leveza e tranquilidade mesmo no mês da folia.

Confira as previsões de João Bidu para Câncer, Virgem, Libra e Escorpião:

Câncer

O mês de fevereiro promete mexer fundo com os sentimentos dos cancerianos. Até o dia 10, Vênus tende a intensificar conversas, trazer desejos à tona e aprofundar o vínculo com o flerte ou ficante. A energia experimental e criativa promete dominar o mês. No sexo, tudo tende a sair do papai-e-mamãe e renovar a intimidade.

Virgem

Os virginianos têm zero vontade de ficarem sozinhos, o que pode levar a soltar um pouco o controle, ficar mais sociável, abrir o coração e mostrar seu lado romântico. Além disso, a Virgem tende a se sentir mais inspirada, ousada e cheia de iniciativa.

Libra

Ficar de love está entre suas prioridades, pois o céu mandou avisar que deve dar bom! Com os astros circulando pelo paraíso astral e te deixando no modo conversante, sociável e criativo, além disso, os contatinhos prometem aumentar e render dates, trocas e uns amassos. Os primeiros dias reservam dificuldades, mas o clima muda desta terça em diante.

Escorpião