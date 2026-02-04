Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Signos terão relações mais leves e prazerosas no mês da folia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:00

Momento é de amores leves
Momento é de amores leves Crédito: Imagem gerada por IA

Fevereiro chegou com a Lua Cheia do dia 1 deixando a energia em alta, emoções à flor da pele e os desejos aflorados. Outro ponto importante é que nesta terça-feira (3), aconteceu o fim da retrogradação de Urano, e o retorno do planeta das inovações ao movimento direto pelo signo Touro que abre espaço para novas oportunidades e mudanças significativas, especialmente nos valores pessoais. Além disso, o que estava travado tende a se desenrolar e a capacidade de se adaptar promete estabilidade, até mesmo no amor.

As movimentações dos astros prometem mexer fundo com os sentimentos, trazer novos olhares, conversas inesperadas e desejos que podem vir à tona, trazendo mais leveza e tranquilidade mesmo no mês da folia.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leia mais

Imagem - Entrada inesperada de dinheiro, solução de dívidas e oportunidades raras surgem para 3 signos nos próximos 10 dias

Entrada inesperada de dinheiro, solução de dívidas e oportunidades raras surgem para 3 signos nos próximos 10 dias

Imagem - Algo importante se encerra e os signos sentem que esta semana pede revisão, escolhas conscientes e preparação silenciosa

Algo importante se encerra e os signos sentem que esta semana pede revisão, escolhas conscientes e preparação silenciosa

Imagem - O dinheiro começa a responder: 3 signos atraem sucesso financeiro durante toda a semana de 2 a 8 de fevereiro

O dinheiro começa a responder: 3 signos atraem sucesso financeiro durante toda a semana de 2 a 8 de fevereiro

Confira as previsões de João Bidu para Câncer, Virgem, Libra e Escorpião:

Câncer

O mês de fevereiro promete mexer fundo com os sentimentos dos cancerianos. Até o dia 10, Vênus tende a intensificar conversas, trazer desejos à tona e aprofundar o vínculo com o flerte ou ficante. A energia experimental e criativa promete dominar o mês. No sexo, tudo tende a sair do papai-e-mamãe e renovar a intimidade.

Virgem

Os virginianos têm zero vontade de ficarem sozinhos, o que pode levar a soltar um pouco o controle, ficar mais sociável, abrir o coração e mostrar seu lado romântico. Além disso, a Virgem tende a se sentir mais inspirada, ousada e cheia de iniciativa.

Libra

Ficar de love está entre suas prioridades, pois o céu mandou avisar que deve dar bom! Com os astros circulando pelo paraíso astral e te deixando no modo conversante, sociável e criativo, além disso, os contatinhos prometem aumentar e render dates, trocas e uns amassos. Os primeiros dias reservam dificuldades, mas o clima muda desta terça em diante.

Escorpião

Com vários astros percorrendo o paraíso astral, os escorpianos, que tem o sangue quente, tendem a entrar no modo escorpiano de ser e conquistar corações. O romance promete tomar conta da sua vida, e até mesmo o sexo promete ser sincero.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
Imagem - Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias
04

Banheiro insalubre perto da comida: fábrica de bolos é interditada por irregularidades sanitárias