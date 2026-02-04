Acesse sua conta
Cresce preocupação após biólogos descobrirem pesticida que acelera o envelhecimento

Estudo na revista Science mostra o perigo de agrotóxico para a biodiversidade em lagos contaminados

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:00

Biólogos analisaram peixes expostos a agrotóxico comum e apontaram risco mesmo em contato prolongado com baixa dose Crédito: Freepik

A revista Science publicou resultados alarmantes sobre a contaminação química nos ambientes aquáticos. A pesquisa demonstra que a presença de agrotóxicos interfere severamente no ciclo de vida de animais que vivem na água.

O foco do estudo foi a exposição ao clorpirifós, um pesticida comum que acelera o envelhecimento biológico. Os animais sofrem impactos negativos que podem variar conforme o tempo e o nível de exposição aos poluentes.

Conheça os 10 alimentos com maior percentual de resíduos de agrotóxicos em 2024, segundo a Anvisa

1º) Pepino. Das 217 amostras de pepino analisadas, 99 foram consideradas insatisfatórias - o que corresponde a 45,62% do total. Dentre as amostras com problemas, 66 tinham resíduos não permitidos para cultura, 21 tinham mais do que o Limite Máximo de Resíduos (LMR) e 12 tinham tanto um quanto o outro. Das substâncias, 16 amostras com resíduos de tiametoxam acima do permitido. por Pexels
2º) Laranja. Foram 240 amostras, com 93 insatisfatórias - 38,75% do total. O mais frequente foi o profenofós, inseticida não autorizado para a cultura. por Wenderson Araujo/Divulgação
3º) Couve. Das 204 amostras analisadas, 71 foram insatisfatórias (34,8%). Tiametoxam foi a mais frequente. por Pexels
4º) Uva. Teve análise de 234, com 66 insatisfatórias (28,2%). O problema mais comum foi uso de ciazofamida acima do permitido. por Pexels
5º) Maçã. O programa analisou 235 amostras, com 63 insatisfatórias (26,8%). Destaque para sulfoxaflor, não permitido na cultura. por Pexels
6º) Abobrinha. Com 223 análises, 58 amostras com problemas (26%). Carbendazim, não permitido na cultura, foi a maior irregularidade. por Shutterstock
7º) Mamão. Das 221 amostras, 47 foram insatisfatórias (21,26%). Uma substância comum foi o acefato, não permitido para a cultura. por Reprodução
8º) Cebola. Foram 241 amostras, com 43 insatisfatórias (17,8%). O ativo glifosato foi o mais encontrado acima do permitido. por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
9º) Aveia. Com 238 amostras, 31 tiveram problemas (13%). O mais frequente foi encontrar fluopiram, não permitido para a cultura. por Pexels
10º) Banana. Das 222 amostras. 27 foram insatisfatórias (12,16%). Não autorizada para a cultura, a lambda-cialotrina foi a mais encontrada. por Pexels
1 de 10
Para comprovar a teoria, biólogos realizaram testes laboratoriais e observações diretas em lagos chineses. Eles acompanharam o peixe-observador-do-céu para verificar como a genética dessas espécies reagia ao produto químico.

Como o DNA é afetado

Certamente, a descoberta mais chocante envolve os telômeros, que são as capas de proteção do código genético. O agrotóxico faz com que essas estruturas diminuam, impedindo que as células se renovem de maneira eficiente.

Dessa forma, o corpo do animal demonstra sinais claros de senescência antes do tempo esperado. Isso significa que peixes jovens perdem suas funções vitais como se fossem espécimes muito antigos e desgastados pelo tempo.

O acúmulo de lipofuscina

Outro ponto crítico é o acúmulo de uma proteína chamada lipofuscina dentro dos tecidos infectados. Como o sistema interno não digere esse nutriente, ele passa a agir negativamente no funcionamento básico do organismo vivo.

Rohr descreve esse acúmulo como um “lixo” celular que prejudica a saúde geral da fauna aquática. Assim, os peixes que vivem em lagos contaminados aparentam ter uma idade superior àquelas de ambientes totalmente saudáveis.

Restrições internacionais ao produto

É importante destacar que o clorpirifós já é uma substância banida em diversos mercados internacionais importantes. Apesar disso, sua aplicação continua intensa em grandes potências agrícolas que ainda não adotaram o veto.

Em resumo, o estudo reforça que mesmo exposições leves podem trazer danos permanentes aos tecidos vivos. A comunidade científica agora espera que esses dados ajudem a pressionar por mudanças nas leis de uso de defensivos.

Você pode querer saber quais são os 10 alimentos com mais resíduos de agrotóxicos no Brasil e também que a fruta mais popular do mundo é também a mais tóxica, e que comê-la no verão pode ser um grande erro.

