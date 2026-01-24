Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A fruta mais popular do mundo é também a mais tóxica; comer no verão pode ser um grande erro

Saiba como as frutas de verão recebem mais químicos para resistirem ao sol

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 07:00

Fruta popular é muito consumida, tanto em natura quanto em bebidas e sobremesas
Fruta popular é muito consumida, tanto em natura quanto em bebidas e sobremesas Crédito: Freepik

Ao caminhar pelas feiras no verão, é quase impossível não se sentir atraído pelo brilho dos morangos. Entretanto, o que parece um lanche refrescante pode representar um grande perigo para a saúde pública atual. Estudos apontam que o consumo exagerado dessa fruta em períodos quentes é um erro que muitos cometem sem saber.

A grande questão envolve a quantidade de resíduos químicos presentes nas plantações de larga escala hoje em dia. Como o morango é sensível ao calor, os produtores carregam a fruta com pesticidas para garantir a venda. Portanto, o consumidor acaba levando para casa uma dose indesejada de substâncias tóxicas em cada bandeja.

Baiana fatura alto ensinando outras pessoas a fazer morango do amor

Quando o doce viralizou, Anne recebeu mensagem de confeiteiras que não sabiam fazer o ponto da calda e percebeu a oportunidade por Arquivo pessoal
Ela, que já tinham produzido ebooks ensinando técnicas de confeitaria, fez um voltado totalmente para o doce popularizado por Arquivo pessoal
Em um mês, faturou R$ 60 mil com os ebooks por Arquivo pessoal
Além disso, acrescentou mais R$ 10 mil na conta só vendendo o docinho em sua confeitaria por Arquivo pessoal
Além de uma loja, em Santo Antônio de Jesus, ela tem um foodtruck e uma fábrica de doces por Arquivo pessoal
1 de 5
Quando o doce viralizou, Anne recebeu mensagem de confeiteiras que não sabiam fazer o ponto da calda e percebeu a oportunidade por Arquivo pessoal

O impacto dos defensivos na saúde humana

O uso de defensivos agrícolas serve para proteger a safra contra a deterioração precoce e pragas famintas. Contudo, o uso acima do permitido gera riscos imediatos para quem consome esses alimentos diariamente. O corpo humano reage negativamente a esses componentes, desenvolvendo sintomas que antes eram raros na população.

O contato frequente com essas toxinas contribui diretamente para o aumento de quadros alérgicos e intolerâncias severas. No verão, as frutas passam por processos químicos ainda mais agressivos para sobreviverem fora da sua temporada natural. Por esse motivo, médicos alertam para a necessidade de lavar muito bem os alimentos antes de servir.

A vulnerabilidade natural da fruta vermelha

Existe um mito de que o morango é uma das frutas menos atingidas por venenos agrícolas modernos. Na verdade, sua delicadeza extrema exige que os produtores apliquem camadas pesadas de substâncias protetoras constantemente. Sem essa barreira química, a fruta apodreceria em poucos dias sob o sol forte das regiões tropicais.

Outro ponto importante é que o morango absorve substâncias aplicadas externamente com enorme rapidez e facilidade. Como ele não tem uma proteção natural eficiente, os pesticidas ficam alojados em toda a sua extensão interna. Assim, mesmo lavando a parte externa, uma porcentagem dos químicos permanece guardada dentro do fruto.

Alternativas para uma alimentação mais pura

Optar por produtos orgânicos é o caminho mais seguro, embora o custo desses itens seja frequentemente elevado. Esses alimentos são cultivados com métodos ecológicos que respeitam a natureza e a biologia do corpo humano. Portanto, o investimento extra se traduz em mais longevidade e menos idas inesperadas ao consultório médico.

Caso o orçamento esteja apertado, tente frequentar feiras de pequenos produtores da sua própria vizinhança. Alimentos que não viajam por longos dias exigem menos conservantes e venenos para manterem a aparência de frescos. Além disso, criar uma horta simples em seu apartamento pode ser a solução definitiva e saudável.

Tags:

Saúde Agrotóxicos

Mais recentes

Imagem - Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)

Prepare o coração: 3 signos entram em uma fase de encontros a partir deste sábado (24 de janeiro)
Imagem - BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende

BBB 26: saiba quais itens são proibidos e não podem entrar na casa; lista surpreende
Imagem - O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

O futuro começa a se abrir com mais esperança para 3 signos a partir deste sábado (24 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas
01

Anvisa proíbe venda de sal, azeite e doce de leite por irregularidades; veja marcas

Imagem - A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza
02

A carta Âncora domina o Baralho Cigano deste sábado (24 de janeiro): estabilidade exige paciência e firmeza

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
03

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável
04

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável