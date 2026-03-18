Claudia Leitte lança capítulo final de 'Especiarias' com novas músicas e mistura de ritmos brasileiros

Cantora encerra trilogia iniciada em 2025 com faixas inéditas e aposta em sonoridade solar, romântica e diversa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 23:54

Claudia Leitte lança última parte de "Especiarias" com faixas inéditas e clima romântico

A cantora Claudia Leitte lança nesta quarta-feira (18), às 21h, a terceira e última parte do álbum “Especiarias”, projeto que marca uma nova fase de sua carreira e celebra a diversidade da música brasileira. O trabalho chega às plataformas digitais com seis faixas inéditas, completando a trilogia iniciada em 2025.

O álbum foi dividido em etapas ao longo do último ano. O primeiro capítulo trouxe quatro músicas inéditas, enquanto a segunda parte foi lançada às vésperas do Carnaval, com canções que embalaram a folia, como “Plugin da Bagaceira” e “Mergulhando”. Agora, o projeto se encerra com um repertório que reforça a identidade artística da cantora.

Entre as novas faixas estão “Viagem Bonita”, “Acostumei”, “Colecionando Despedidas”, “Domingo Tranquilo”, “Oh Coisa Linda” e “Par Imperfeito”, que ampliam a narrativa do disco, explorando diferentes fases dos relacionamentos e emoções.

Um dos destaques do lançamento é a música “Acostumei”, apresentada ao público ainda durante o Carnaval, logo após o bloco Largadinho. A canção funciona como uma homenagem aos fãs e à relação construída ao longo da carreira da artista.

"Especiarias" de Claudia Leitte

Com sonoridade leve, romântica e dançante, o terceiro bloco mantém a proposta central de “Especiarias”: a fusão de ritmos e influências brasileiras em uma narrativa musical contemporânea.

“Esse projeto foi sendo compartilhado aos poucos, acompanhando momentos meus e do público. Essa última parte fecha esse ciclo com músicas alegres, que falam de amor e trazem essa mistura de ritmos que faz parte de quem eu sou artisticamente”, afirmou Claudia Leitte.

As músicas da etapa final transitam entre diferentes sentimentos. “Oh Coisa Linda” abre o bloco com leveza e romantismo, enquanto “Domingo Tranquilo” aposta em um amor sereno e introspectivo.

Já “Par Imperfeito” aborda reconciliações e conflitos afetivos, e “Acostumei” destaca o conforto das relações construídas no dia a dia. Em contraste, “Colecionando Despedidas” mergulha em relações intensas marcadas por idas e vindas.

Encerrando o projeto, “Viagem Bonita” traz uma mensagem sobre viver o presente, reforçando o tom reflexivo que marca o fechamento da trilogia.

