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Juju do Pix coloca 550 ml de silicone, mostra resultado e comemora: ‘Estou amando’

Influenciadora passa por cirurgia em São Paulo e celebra nova fase após retirada de óleo mineral do rosto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:45

Juju do Pix
Juju do Pix Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Juju do Pix usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para mostrar o resultado da cirurgia de implante de silicone nos seios e celebrar a nova fase. A criadora de conteúdo colocou 550 ml em cada mama e não escondeu a satisfação com o procedimento. “Estou amando”, afirmou.

A cirurgia foi realizada na última terça-feira (17), no Hospital Higienópolis, em São Paulo, e durou cerca de 1h30, sendo feita com anestesia local e sedação. Juju segue internada, em recuperação do pós-operatório, e já iniciou cuidados como drenagem linfática e troca de curativos.

Juju do Pix

Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix antes e depois da cirurgia para retirada do óleo mineral enrijecido por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Médico mostra óleo mineral enrijecido retirado do rosto de Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix antes das cirurgias clandestinas por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix antes e depois das cirurgias clandestinas por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
Juju do Pix por Reprodução/Redes Sociais
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Juju do Pix por Reprodução

O procedimento acontece cerca de quatro meses após a influenciadora passar por uma cirurgia delicada para retirar óleo mineral enrijecido do rosto, o que marcou um momento importante em sua trajetória estética.

Além do implante nos seios, a equipe médica aproveitou a internação para realizar ajustes leves no rosto, mas novos procedimentos devem acontecer futuramente. Segundo o médico responsável, o resultado final da prótese deve ser percebido entre três e seis meses, após a completa recuperação.

Nas redes sociais, Juju do Pix tem compartilhado cada etapa da transformação e recebido apoio dos seguidores, que acompanham de perto a evolução do seu pós-operatório.

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