Juju do Pix coloca 550 ml de silicone, mostra resultado e comemora: ‘Estou amando’

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de março de 2026 às 21:45
A influenciadora Juju do Pix usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para mostrar o resultado da cirurgia de implante de silicone nos seios e celebrar a nova fase. A criadora de conteúdo colocou 550 ml em cada mama e não escondeu a satisfação com o procedimento. “Estou amando”, afirmou.
A cirurgia foi realizada na última terça-feira (17), no Hospital Higienópolis, em São Paulo, e durou cerca de 1h30, sendo feita com anestesia local e sedação. Juju segue internada, em recuperação do pós-operatório, e já iniciou cuidados como drenagem linfática e troca de curativos.
Juju do Pix
O procedimento acontece cerca de quatro meses após a influenciadora passar por uma cirurgia delicada para retirar óleo mineral enrijecido do rosto, o que marcou um momento importante em sua trajetória estética.
Além do implante nos seios, a equipe médica aproveitou a internação para realizar ajustes leves no rosto, mas novos procedimentos devem acontecer futuramente. Segundo o médico responsável, o resultado final da prótese deve ser percebido entre três e seis meses, após a completa recuperação.
Nas redes sociais, Juju do Pix tem compartilhado cada etapa da transformação e recebido apoio dos seguidores, que acompanham de perto a evolução do seu pós-operatório.