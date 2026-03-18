SAÚDE DELICADA

Felipeh Campos é internado em estado grave e quadro preocupa médicos

Jornalista apresenta queda acentuada de plaquetas e segue sob cuidados intensivos em hospital de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 20:30

Felipeh Campos é internado em estado grave após diagnóstico de dengue Crédito: Reprodução

O jornalista Felipeh Campos foi internado em estado grave nesta quarta-feira (18), em São Paulo, após ser diagnosticado com dengue em estágio crítico. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, o quadro do comunicador preocupa por conta de uma queda acentuada no nível de plaquetas, que chegou a cerca de 25 mil. Em condições normais, os valores considerados saudáveis ficam acima de 150 mil, e índices abaixo de 50 mil já são vistos como alarmantes.

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A baixa contagem de plaquetas é um dos principais sinais de gravidade da dengue, já que essas células são responsáveis pela coagulação do sangue. Quando os níveis caem drasticamente, aumentam os riscos de sangramentos e complicações mais sérias, exigindo monitoramento médico constante.

Felipeh Campos segue internado sob observação, com acompanhamento rigoroso da equipe médica, que avalia a evolução do quadro clínico.

Por conta da internação, o jornalista não participou da edição desta quarta-feira (18) do programa “Melhor da Noite”, exibido pela Band, onde atua como apresentador.