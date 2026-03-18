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Mortos por radiação, negligência e famílias devastadas: relembre o caso Césio 137 que inspirou série da Netflix

Caso resultou em dezenas de vítimas, além de mortes por causa de material radioativo

Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:01

Material radioativo causou vários problemas Crédito: Reprodução | Agência Senado

Na década de 1980, 19 gramas de um pó azul brilhante gerou toneladas de lixo e o maior desastre radioativo do mundo fora de uma usina, em Goiânia. O caso que aconteceu há anos atrás, conhecido como Césio 137, se refere ao 137Cs, um isótopo radioativo artificial do Césio, com comportamento no ambiente, semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser encontrado em animais e plantas. Sua meia vida física é de cerca de 33 anos.

A história que se transformou na série “Emergência Radioativa”, que estreou nesta quarta-feira (18), na Netflix começou no dia 19 de setembro de 1987, quando os catadores de material reciclável Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira encontraram um pela de aço de um terreno abandonado onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, a desmontaram e a venderam no ferro velho de Devair Alves Ferreira.

Série 'Emergência Radioativa' 1 de 6

Após isso, partículas radioativas de Césio 137, que estavam dentro da estrutura de aço, começaram a se espalhar e contaminar dezenas de pessoas. A história é recontada através da série da Netflix, estrelada por Johnny Massaro, Ana Costa, Paulo Gorgulho e outros. A direção geral é de Fernando Coimbra e a criação é de Gustavo Lipsztein.

Quando desmontada. Devair chegou a dar o pó azul de presente para vários familiares, sem fazer ideia que eram radioativas. Pouco depois, todos começaram a vomitar e ter diarréia, inclusive a esposa dele, Maria Gabriela Ferreira. Desconfiada, ela levou a peça para a Vigilância Sanitária e foi internada.

Na época, o físico Walter Ferreira foi chamado e confirmou que a sucata era radioativa. Nesse momento, dezenas de pessoas já apresentaram sintomas como queimaduras, perda de cabelo, tonturas, vômitos e diarréias. Uma das contaminadas era a menina Leide das Neves, de 6 anos, sobrinha de Devair e Maria Gabriela, que engoliu o pó brilhante.

A criança foi a que mais apresentou radiação no corpo e chegou a ser transferida para um hospital no Rio de Janeiro, juntamente com a tia e outros contaminados. Ambas morreram no dia 23 de outubro de 1987.

Os funcionários do ferro-velho Israel Batista dos Santos, de 20 anos, Admilson Alves de Souza, de 18 anos, morreram nos dias 27 e 28 de outubro, respectivamente. Apesar das quatro vítimas, a Associação de Vítimas do Césio 137 apontou outras 60 e pelo menos 1,6 mil pessoas afetadas pela exposição ao material.

A descontaminação das casas, ruas e bairros produziu toneladas de lixo, depositado em dezenas de contêineres, enterrados sob uma parede de um metro de espessura de concreto e chumbo, no município de Abadia de Goiás.