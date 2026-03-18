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Pedro processa Globo e pede R$ 4,2 milhões após saída polêmica do BBB 26

Ex-participante alega prejuízos à imagem, quebra de contrato e tratamento desigual após deixar o reality; emissora não comentou o caso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:00

Pedro Henrique processa a Globo após saída do BBB 26 e pede indenização milionária Crédito: Reprodução

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola decidiu acionar a Justiça contra a TV Globo após sua saída conturbada do BBB 26. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o ex-participante pede uma indenização de R$ 4,2 milhões, alegando danos à imagem, prejuízos financeiros e rescisão contratual considerada indevida.

A ação foi protocolada na Justiça do Paraná e inclui pedidos como reparação por danos morais e materiais, além da tentativa de reverter a quebra de contrato com a emissora. A defesa sustenta que Pedro Henrique teve sua reputação afetada de forma irreversível após o episódio que motivou sua saída do programa.

O caso remonta a janeiro, quando o participante deixou o reality após um episódio envolvendo Jordana Morais, que resultou em investigação por importunação sexual. O caso foi apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e terminou com o indiciamento do ex-BBB.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

Mesmo assim, os advogados afirmam que a situação foi conduzida de forma inadequada pela produção do programa. Segundo a defesa, a família de Pedro Henrique já havia comunicado à equipe do reality sobre questões de saúde mental e solicitado sua retirada do confinamento, o que não teria sido atendido.

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Outro argumento apresentado no processo é o de que o ex-participante teria recebido tratamento diferente em relação a outros competidores que deixaram o programa. A defesa aponta que, ao contrário de outros casos, Pedro Henrique não recebeu qualquer valor referente à sua participação e ainda teve contratos vinculados à sua imagem cancelados.

Os advogados também destacam que o episódio trouxe consequências diretas para a vida pessoal e profissional do ex-BBB, que, segundo eles, enfrenta dificuldades para retomar a rotina após a exposição negativa.

O valor solicitado na ação se aproxima da premiação final do programa, estimada em cerca de R$ 5,5 milhões, e inclui também cláusulas contratuais relacionadas à rescisão.

A TV Globo não se pronunciou até a última atualização do caso.

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