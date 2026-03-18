JUSTIÇA

Pedro processa Globo e pede R$ 4,2 milhões após saída polêmica do BBB 26

Ex-participante alega prejuízos à imagem, quebra de contrato e tratamento desigual após deixar o reality; emissora não comentou o caso

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:00

Pedro Henrique processa a Globo após saída do BBB 26 e pede indenização milionária Crédito: Reprodução

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola decidiu acionar a Justiça contra a TV Globo após sua saída conturbada do BBB 26. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o ex-participante pede uma indenização de R$ 4,2 milhões, alegando danos à imagem, prejuízos financeiros e rescisão contratual considerada indevida.

A ação foi protocolada na Justiça do Paraná e inclui pedidos como reparação por danos morais e materiais, além da tentativa de reverter a quebra de contrato com a emissora. A defesa sustenta que Pedro Henrique teve sua reputação afetada de forma irreversível após o episódio que motivou sua saída do programa.

O caso remonta a janeiro, quando o participante deixou o reality após um episódio envolvendo Jordana Morais, que resultou em investigação por importunação sexual. O caso foi apurado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e terminou com o indiciamento do ex-BBB.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana 1 de 11

Mesmo assim, os advogados afirmam que a situação foi conduzida de forma inadequada pela produção do programa. Segundo a defesa, a família de Pedro Henrique já havia comunicado à equipe do reality sobre questões de saúde mental e solicitado sua retirada do confinamento, o que não teria sido atendido.

Outro argumento apresentado no processo é o de que o ex-participante teria recebido tratamento diferente em relação a outros competidores que deixaram o programa. A defesa aponta que, ao contrário de outros casos, Pedro Henrique não recebeu qualquer valor referente à sua participação e ainda teve contratos vinculados à sua imagem cancelados.

Os advogados também destacam que o episódio trouxe consequências diretas para a vida pessoal e profissional do ex-BBB, que, segundo eles, enfrenta dificuldades para retomar a rotina após a exposição negativa.

O valor solicitado na ação se aproxima da premiação final do programa, estimada em cerca de R$ 5,5 milhões, e inclui também cláusulas contratuais relacionadas à rescisão.