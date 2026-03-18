ENTENDA

Eliezer causa ‘crise’ no casamento da funcionária após comprar papel higiênico barato; entenda

Esposo de Viih Tube comprou papel higiênico na promoção e causou reação alérgica na funcionária

Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 19:27

Eliezer e a funcionária contaram história no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

A funcionária do lar da casa de Eliezer e Viih Tube passou por um perrengue que causou uma situação desconfortável com o marido após comprar um papel higiênico barato. Isso mesmo! Tudo aconteceu após o influenciador digital ir ao supermercado e encontrar um papel higiênico com valor acessível, por apenas R$ 0,72.

Aos risos, Eliezer apareceu ao lado da funcionária, Dai, para explicar a situação no seu perfil do Instagram. “Comprei um papel higiênico X”, disse Eliezer.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

“X não, ruim, papel higiênico ruim”, desabafou a funcionária, em tom de brincadeira. “Em minha defesa, eu não sabia que era ruim. Ele estava por R$ 0,72, o rolo, embalagem bonitinha e tudo mais, comprei esse papel higiênico. Trouxe esse papel higiênico para casa. Como que eu digo?”, questionou Eliezer.

Sem rodeios, a funcionária foi direta. “Eu fui usar o papel e fiquei assada. Tive que passar no médico, para saber o que era, porque eu achei que meu marido tinha saído com outra mulher. Aí depois, fui saber que era do papel”, explicou Dai.

“Coitado do marido dela, quando ele chegou em casa, ela foi e brigou com o marido dela e quis cobrar o marido dela, porque ela achou que o marido dela tinha pulado a cerca na rua e tinha passado alguma coisa para ela. O marido dela, coitado, não entendeu nada. Tomou a fama de coitado, sem deitar na cama, literalmente”, disse Eliezer.

Dai explicou que foi ao médico, que indicou uma pomada, que melhorou a situação. “Aí eu usei o papel de novo, aí irritou de novo, aí eu falei: ‘é o papel’. Aí tive que pedir desculpa para o marido. Eu já tava brigada com ele já umas duas semanas, eu nem queria saber dele por causa do papel de R$ 0,72. A funcionária ainda detonou o papel higiênico: “Papel escuro, jornal, cataram todos os restos de papel do mundo e colocaram naquele”, disse.