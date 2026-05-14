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Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária

Caso levantou questionamentos dentro da política americana sobre a fiscalização na doação de corpos para pesquisa

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:11

Família entrou com processo de mais de 50 milhões de dólares contra centro de pesquisas
Família entrou com processo de mais de 50 milhões de dólares contra centro de pesquisas Crédito: Reprodução / YouTube

Doar o corpo à ciência costuma ser visto como um último gesto de generosidade. Mas o caso de Doris Stauffer, nos Estados Unidos, mostra como essa decisão pode virar um trauma de toda uma vida em alguns casos.

A família autorizou o uso do corpo para pesquisa médica, com esperança de ajudar estudos sobre Alzheimer. Porém, anos depois, eles descobriram que o corpo não estava em um laboratório médico, mas que ele foi vendido para o Exército dos EUA e destroçado em testes com explosivos.

Jim Stauffer

Jim Stauffer por Reprodução
Doris Stauffer por Reprodução
Jim Stauffer por Reprodução
Jim Stauffer e Doris Stauffer por Reprodução
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Jim Stauffer por Reprodução

O que aconteceu com Doris?

O filho de Doris, Jim Stauffer, cuidou da mãe durante um quadro agressivo de demência até a morte dela aos 74 anos. Após a sua morte, em um gesto altruísta, Jim doou o corpo para o Centro de Recursos Biológicos (BRC) do Arizona.

O objetivo era que o corpo pudesse ajudar no combate a uma doença que causou tanto mal quanto a demência de sua mãe, para que outros não precisassem sofrer do mesmo mal no futuro
O objetivo era que o corpo pudesse ajudar no combate a uma doença que causou tanto mal quanto a demência de sua mãe, para que outros não precisassem sofrer do mesmo mal no futuro Crédito: Reprodução

Apesar dos desejos da família, o destino do cadáver não foi como o esperado. Segundo documentos analisados pela Reuters, a empresa separou uma das mãos de Doris para cremação e enviou o restante do corpo a um projeto militar financiado com dinheiro público. O objetivo era medir danos causados por explosões.

O corpo foi vendido por US$ 5.893 e enviado para um teste militar, apesar de a família ter rejeitado esse tipo de uso no formulário de consentimento.

"Nós fizemos a coisa certa. Eles simplesmente não respeitaram nossos desejos"

Lisa Stauffer

disse a filha de Doris, em entrevista à Reuters

Um alerta para a comunidade

A doação de corpos para ciência não funciona como a doação de órgãos para transplante. São processos diferentes, com finalidades diferentes e regras que variam muito conforme o país, a instituição e o tipo de pesquisa.

Nos Estados Unidos, a investigação mostrou uma lacuna importante no mercado de intermediários que recebem corpos doados para pesquisa ou educação. A venda de órgãos para transplante é rigidamente regulada, mas o comércio de corpos para pesquisa tinha pouca fiscalização.

O professor Michel Anteby, da Universidade de Boston, descreveu o problema de forma direta à Reuters:
O professor Michel Anteby, da Universidade de Boston, descreveu o problema de forma direta à Reuters: "Estamos em um vácuo completo". Para ele, esse vazio permite tratar corpos humanos como mercadoria Crédito: 4300streetcar / Wikimedia Commons

Processo judicial

Jim Stauffer entrou como um dos autores em uma ação civil contra o Biological Resource Center e seu dono, Stephen Gore. A ação reuniu mais de 20 famílias e acusava a empresa de fraude e engano no uso de corpos doados para pesquisa.

A principal decisão do processo veio em 2019. Um júri do condado de Maricopa, no Arizona, decidiu a favor de 10 dos 21 autores e fixou indenização de US$ 58 milhões, sendo US$ 8 milhões por danos compensatórios e US$ 50 milhões por danos punitivos.

O valor em questão foi alvo de novas ações posteriormente à decisão de 2019. O Tribunal de Apelações do Arizona registrou que a condenação original era de US$ 58,5 milhões, com US$ 8,5 milhões em danos compensatórios e US$ 50 milhões em danos punitivos. A corte anulou a redução feita em primeira instância e mandou restabelecer a sentença original.

Não se sabe quanto desse montante do valor conquistado no processo foi direcionado para a família Stauffer.

Importância da doação

Apesar de este ser um caso excepcional, a doação de corpos para estudos é essencial para a medicina e diversos outros setores. Através deles, os pesquisadores podem utilizar a anatomia humana real para treinar cirurgias, novos médicos e até como determinados efeitos impactam o corpo humano, como é o caso da pesquisa militar.

Os resultados dessas pesquisas se transformam em benefícios para toda a sociedade, como era o objetivo original dos Stauffer. O mesmo também se aplica à doação de órgãos.

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