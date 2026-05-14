HISTÓRIAS CURIOSAS

Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária

Caso levantou questionamentos dentro da política americana sobre a fiscalização na doação de corpos para pesquisa



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:11

Família entrou com processo de mais de 50 milhões de dólares contra centro de pesquisas Crédito: Reprodução / YouTube

Doar o corpo à ciência costuma ser visto como um último gesto de generosidade. Mas o caso de Doris Stauffer, nos Estados Unidos, mostra como essa decisão pode virar um trauma de toda uma vida em alguns casos.

A família autorizou o uso do corpo para pesquisa médica, com esperança de ajudar estudos sobre Alzheimer. Porém, anos depois, eles descobriram que o corpo não estava em um laboratório médico, mas que ele foi vendido para o Exército dos EUA e destroçado em testes com explosivos.

Jim Stauffer 1 de 4

O que aconteceu com Doris?

O filho de Doris, Jim Stauffer, cuidou da mãe durante um quadro agressivo de demência até a morte dela aos 74 anos. Após a sua morte, em um gesto altruísta, Jim doou o corpo para o Centro de Recursos Biológicos (BRC) do Arizona.

O objetivo era que o corpo pudesse ajudar no combate a uma doença que causou tanto mal quanto a demência de sua mãe, para que outros não precisassem sofrer do mesmo mal no futuro Crédito: Reprodução

Apesar dos desejos da família, o destino do cadáver não foi como o esperado. Segundo documentos analisados pela Reuters, a empresa separou uma das mãos de Doris para cremação e enviou o restante do corpo a um projeto militar financiado com dinheiro público. O objetivo era medir danos causados por explosões.

O corpo foi vendido por US$ 5.893 e enviado para um teste militar, apesar de a família ter rejeitado esse tipo de uso no formulário de consentimento.

"Nós fizemos a coisa certa. Eles simplesmente não respeitaram nossos desejos" Lisa Stauffer disse a filha de Doris, em entrevista à Reuters

Um alerta para a comunidade

A doação de corpos para ciência não funciona como a doação de órgãos para transplante. São processos diferentes, com finalidades diferentes e regras que variam muito conforme o país, a instituição e o tipo de pesquisa.

Nos Estados Unidos, a investigação mostrou uma lacuna importante no mercado de intermediários que recebem corpos doados para pesquisa ou educação. A venda de órgãos para transplante é rigidamente regulada, mas o comércio de corpos para pesquisa tinha pouca fiscalização.

O professor Michel Anteby, da Universidade de Boston, descreveu o problema de forma direta à Reuters: "Estamos em um vácuo completo". Para ele, esse vazio permite tratar corpos humanos como mercadoria Crédito: 4300streetcar / Wikimedia Commons

Processo judicial

Jim Stauffer entrou como um dos autores em uma ação civil contra o Biological Resource Center e seu dono, Stephen Gore. A ação reuniu mais de 20 famílias e acusava a empresa de fraude e engano no uso de corpos doados para pesquisa.

A principal decisão do processo veio em 2019. Um júri do condado de Maricopa, no Arizona, decidiu a favor de 10 dos 21 autores e fixou indenização de US$ 58 milhões, sendo US$ 8 milhões por danos compensatórios e US$ 50 milhões por danos punitivos.

O valor em questão foi alvo de novas ações posteriormente à decisão de 2019. O Tribunal de Apelações do Arizona registrou que a condenação original era de US$ 58,5 milhões, com US$ 8,5 milhões em danos compensatórios e US$ 50 milhões em danos punitivos. A corte anulou a redução feita em primeira instância e mandou restabelecer a sentença original.

Não se sabe quanto desse montante do valor conquistado no processo foi direcionado para a família Stauffer.

Importância da doação

Apesar de este ser um caso excepcional, a doação de corpos para estudos é essencial para a medicina e diversos outros setores. Através deles, os pesquisadores podem utilizar a anatomia humana real para treinar cirurgias, novos médicos e até como determinados efeitos impactam o corpo humano, como é o caso da pesquisa militar.