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Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Atriz de 'O Agente Secreto' detalha mudanças físicas com lentes e novo cabelo para a cinebiografia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:53

Alice Carvalho e Marta Crédito: Reprodução/

A atriz potiguar Alice Carvalho, que recentemente brilhou no elenco do indicado ao Oscar 'O Agente Secreto', está mergulhada de cabeça em um dos maiores desafios de sua trajetória, dar vida à jogadora Marta em uma cinebiografia.

Durante o Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026, na última quarta-feira (13), Alice conversou com a revista Marie Claire e revelou que a metamorfose para se tornar a "Rainha do Futebol" vai muito além do roteiro. A caracterização envolve mudanças físicas, como a alteração na cor dos olhos e do cabelo, além de um ajuste minucioso na expressão do olhar.

Alice Carvalho viverá Marta em novo filme

Alice Carvalho e a jogadora Marta por Reprodução
Veja a primeira imagem da atriz Alice Carvalho caracterizada como a jogadora Marta por Divulgação/Jonas Lawes/Conspiração Filmes
Alice Carvalho como Marta por Reprodução/Jonas Lawes
Alice Carvalho faz balanço da carreira meteórica e comenta escolha de personagens desafiadoras por Reprodução/Instagram
Alice Carvalho e Marta por Reprodução/
Wagner Moura e Alice Carvalho em 'O agente secreto' por Divulgação
Alinne Moraes, Isadora Cruz e Alice Carvalho em cena da novela 'Guerreiros do sol' por Reprodução/TV Globo
Em Renascer, Alice Carvalho, é Joaninha, personagem que foi interpretado pela atriz Teresa Seiblitz na primeira versão da novela por Rede Globo/ Divulgação
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Alice Carvalho e a jogadora Marta por Reprodução

Apesar da força que Marta demonstra nos campos e em suas lutas políticas, Alice quer mostrar um lado que nem todo mundo vê. Para a atriz, a grande "chave" da personagem é a doçura e o otimismo inabalável da jogadora, mesmo após uma vida marcada por dificuldades.

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"É uma responsabilidade imensa. A Marta é uma pessoa que eu amo e que hoje posso chamar de amiga. Ela está acompanhando meu processo de perto", contou a atriz, reforçando que a parceria com a própria biografada tem sido fundamental para o trabalho.

Nascida no Rio Grande do Norte e formada em Artes Visuais pela UFRN, Alice não esconde o orgulho de sua origem. Ela vê seu sucesso como um motor de representatividade para outras mulheres e meninas que se identificam com sua trajetória. "Me recuso a contar uma história única. Trabalho para que mais pessoas parecidas comigo tenham oportunidades", contou.

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Tags:

Cinema Filme Alice Carvalho Marta

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