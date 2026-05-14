Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:53
A atriz potiguar Alice Carvalho, que recentemente brilhou no elenco do indicado ao Oscar 'O Agente Secreto', está mergulhada de cabeça em um dos maiores desafios de sua trajetória, dar vida à jogadora Marta em uma cinebiografia.
Durante o Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026, na última quarta-feira (13), Alice conversou com a revista Marie Claire e revelou que a metamorfose para se tornar a "Rainha do Futebol" vai muito além do roteiro. A caracterização envolve mudanças físicas, como a alteração na cor dos olhos e do cabelo, além de um ajuste minucioso na expressão do olhar.
Alice Carvalho viverá Marta em novo filme
Apesar da força que Marta demonstra nos campos e em suas lutas políticas, Alice quer mostrar um lado que nem todo mundo vê. Para a atriz, a grande "chave" da personagem é a doçura e o otimismo inabalável da jogadora, mesmo após uma vida marcada por dificuldades.
"É uma responsabilidade imensa. A Marta é uma pessoa que eu amo e que hoje posso chamar de amiga. Ela está acompanhando meu processo de perto", contou a atriz, reforçando que a parceria com a própria biografada tem sido fundamental para o trabalho.
Nascida no Rio Grande do Norte e formada em Artes Visuais pela UFRN, Alice não esconde o orgulho de sua origem. Ela vê seu sucesso como um motor de representatividade para outras mulheres e meninas que se identificam com sua trajetória. "Me recuso a contar uma história única. Trabalho para que mais pessoas parecidas comigo tenham oportunidades", contou.