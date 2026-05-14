CINEMA

Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Atriz de 'O Agente Secreto' detalha mudanças físicas com lentes e novo cabelo para a cinebiografia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:53

Alice Carvalho e Marta Crédito: Reprodução/

A atriz potiguar Alice Carvalho, que recentemente brilhou no elenco do indicado ao Oscar 'O Agente Secreto', está mergulhada de cabeça em um dos maiores desafios de sua trajetória, dar vida à jogadora Marta em uma cinebiografia.

Durante o Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026, na última quarta-feira (13), Alice conversou com a revista Marie Claire e revelou que a metamorfose para se tornar a "Rainha do Futebol" vai muito além do roteiro. A caracterização envolve mudanças físicas, como a alteração na cor dos olhos e do cabelo, além de um ajuste minucioso na expressão do olhar.

Alice Carvalho viverá Marta em novo filme 1 de 8

Apesar da força que Marta demonstra nos campos e em suas lutas políticas, Alice quer mostrar um lado que nem todo mundo vê. Para a atriz, a grande "chave" da personagem é a doçura e o otimismo inabalável da jogadora, mesmo após uma vida marcada por dificuldades.

"É uma responsabilidade imensa. A Marta é uma pessoa que eu amo e que hoje posso chamar de amiga. Ela está acompanhando meu processo de perto", contou a atriz, reforçando que a parceria com a própria biografada tem sido fundamental para o trabalho.