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Xanddy expõe pressão de 'chefão de gravadora' para largar Carla Perez: 'Eu solteiro valia muito mais'

Cantor revelou que ouviu conselho chocante no auge da fama

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:36

Xanddy e Carla Perez
Xanddy e Carla Perez Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Xanddy revelou que enfrentou forte pressão nos bastidores da indústria musical para terminar o relacionamento com Carla Perez no início dos anos 2000. Durante participação no podcast "Pulse", o artista contou que um importante executivo do meio artístico acreditava que sua carreira teria mais sucesso caso permanecesse solteiro.

"Muita gente não queria a gente junto porque entendia que eu solteiro valia muito mais do que com uma mulher considerada símbolo sexual", disse Xanddy.

Xanddy e Carla Perez

Xanddy e Carla Perez por Reprodução/Instagram
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@davidomingos_ por Reprodução/Instagram @davidomingos_
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Xanddy e Carla Perez por Reprodução/Instagram

O cantor relatou ainda que foi chamado para uma conversa privada com o então presidente da gravadora, pessoa que, segundo ele, tinha uma relação próxima com Carla Perez e com o grupo É o Tchan. Durante o encontro, o executivo teria defendido a ideia de que o artista venderia mais discos se continuasse 'disponível' para o público feminino.

"Então as mulheres comprariam muito mais meus discos... Tem umas conversas dessas da galera do passado aí, né? De um monte de gente... De Roberto, de Fábio Jr., de uma galera. Tem umas conversas bem fortes. E eu fui convidado à sala do presidente da gravadora que ela [Carla Perez], inclusive, considerava padrinho, cuidou do É o Tchan... Isso é legal falar", contou.

""Entrei na sala dele e a gente já estava em meado de 2000, tudo acontecendo. Essa pessoa me chamou, me contou algumas histórias dessa turma das antigas, de como funcionava o negócio: 'Você não pode!' Inclusive usou termos baixíssimos assim, ridículo. 'Você tem que mexer tal coisa para as mulheres', 'Você tem que fazer tal coisa'. Foi horrível a conversa", seguiu Xanddy.

Apesar da pressão, o artista garantiu que decidiu manter o relacionamento e respondeu de forma firme ao executivo. "E eu, na minha personalidade, que me trouxe até aqui, escutei a conversa inteira, ouvi tudo. Quando terminou tudo, eu levantei: 'Mas deixa eu falar uma parada para você... Na minha vida, na parte pessoal, aí ninguém diz o que eu tenho que fazer ou não fazer porque aí é uma opção minha".

Xanddy e Carla se conheceram em 1999 durante uma apresentação do cantor de axé. Hoje, o casal segue junto e é pai da cantora e produtora musical Camilly Victoria, de 24 anos, e do fisiculturista e estudante de nutrição e cinesiologia Victor Alexandre, de 22.

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Carla Perez E Xanddy Xanddy Carla Perez Xanddy E Carla Perez

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