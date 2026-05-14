AVIAÇÃO

Como era viajar no lendário Concorde, avião de luxo que alcançava 2 mil km/h, mudou a história da aviação e foi aposentado após acidente trágico

Linha de aviões superssônicos foi uma das primeiras a atingir a marca de Mach-2, o dobro da velocidade do som



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:12

Promessa da aviação teve fim trágico após série de acidentes aéreos do começo dos anos 2000 Crédito: Reprodução / YouTube / Realmente Curioso

Nascido de uma promessa intrigante: fazer o mundo ficar menor. O avião supersônico conseguia cruzar o oceano Atlântico em três horas com seus passageiros acima das nuvens. Na época, esse colosso de aço era um símbolo de luxo e o ápice da engenharia, até encontrar uma tira metálica.

Em uma tragédia digna de um filme da franquia 'Premonição', o avião que operava há 25 anos teve o começo do seu fim trágico no ano 2000. Porém, mesmo com o seu fim, ele deixou uma herança para a aviação moderna.

Aviões supersônicos em atividade 1 de 9

Nascimento de uma lenda

O Concorde nasceu de uma parceria entre Reino Unido e França. O projeto buscava transformar a aviação comercial em uma experiência muito mais rápida, capaz de levar passageiros a velocidades próximas de Mach 2 (cerca de 2.400 km/h), o dobro da velocidade do som.

Em rotas entre Londres, Paris e Nova York, o jato podia encurtar uma travessia de 8 horas para 3h30 Crédito: Dllu / Wikimedia Commons

A Air France também colocou o modelo na rota Paris-Rio, com escala em Dakar, no Senegal. Para o passageiro brasileiro, era uma amostra rara de um futuro que parecia possível: atravessar oceanos em menos tempo.

O avião tinha desenho marcante. As asas em delta, o nariz móvel e a fuselagem estreita ajudavam a reduzir o arrasto. Tudo nele era desenhado para vencer o ar de forma ultrassônica Crédito: Eduard Marmet / Wikimedia Commons

Essa promessa criou uma aura de exclusividade. Empresários, artistas, autoridades e passageiros de alto poder aquisitivo compravam não apenas um bilhete, mas a sensação de participar de um grupo seleto e exclusivo.

Peça de ruptura

Em 25 de julho de 2000, o voo 4590 da Air France decolava de Paris rumo a Nova York. Minutos antes, um DC-10 da Continental Airlines havia passado pela mesma pista e perdido uma tira metálica de 43,5 centímetros.

Durante a corrida de decolagem, um dos pneus do Concorde atingiu essa peça. O pneu se desfez, fragmentos atingiram a asa e a estrutura do tanque sofreu uma deformação que abriu caminho para grande vazamento de combustível.

O combustível pegou fogo quase imediatamente. Mesmo com a chama sob a asa, a aeronave já estava em velocidade crítica. O jato saiu do chão, perdeu desempenho e caiu pouco depois em Gonesse, perto de Paris.

A tragédia deixou 109 mortos a bordo e quatro em solo. Até aquele acidente, o Concorde não tinha registrado morte em quase 25 anos de serviço Crédito: CCTV / Wikimedia Commons

Depois da queda, a frota foi suspensa. As aeronaves receberam reforços nos tanques, novos pneus e mudanças de segurança. Ainda assim, o acidente alterou a confiança do público e acelerou questões pré-existentes contra essa linha de aviões.

Descontinuação

Além do acidente que afetou a confiança pública, outros fatores pesaram na descontinuação da linha Concorde, especialmente o alto valor. Apesar da velocidade, o jato levava apenas 100 passageiros, consumia muito combustível e exigia manutenção especializada e cara.

A confiança em aeronaves se tornou especialmente delicada após os atentados de 11 de setembro Crédito: TheMachineStops (Robert J. Fisch) / Wikimedia Commons

Além disso, havia a questão do barulho. O estrondo sônico levou países a restringirem voos supersônicos sobre áreas habitadas, pois esse estrondo poderia afetar infraestrutura e causar dano aos ouvintes. Essa medida limitou as rotas para aviões supersônicos e diminuiu sua viabilidade econômica.