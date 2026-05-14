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Destino escrito nas estrelas? Saiba o que os signos dos atores revelam sobre o final de 'Três Graças'

Mapa astral do elenco principal coincide com o céu do último capítulo; veja as previsões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:52

Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes protagonizam a nova novela das nove, Três Graças   Crédito: VICTOR POLLACK/TV GLOBO

A novela 'Três Graças' termina nesta sexta-feira (15). Curiosamente, a posição dos planetas no céu combina muito com os signos dos atores principais. Veja como a astrologia ajuda a entender o que vai acontecer com cada personagem:

O signo dos protagonistas de 'Três Graças'

Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Misael (Belo) é do signo de touro  por Reprodução | Globo
Lígia (Dira Paes) é do signo de Câncer  por Reprodução
Joélly (Alana Cabral) é do signo de Câncer  por Reprodução | Globo
Arminda (Grazi Massafera) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Ferette (Murilo Benício) é do signo de Câncer  por Reprodução | TV Globo
Bagdá (Xamã) é do signo de Escorpião  por Divulgação
Paulinho Reitz (Romulo Estrela) é do signo de Peixes por Divulgação
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Gerluce (Sophie Charlotte) é do signo de touro  por Reprodução | Globo

  • Touro (Sophie Charlotte e Belo)

Sophie, que faz a Gerluce, é do signo de Touro. Na vida real e na novela, ela é muito fiel à família e não desiste do que quer. Como o Sol está em Touro agora, ela deve ter um final feliz e com muita paz. Já o cantor Belo, que faz o vilão Misael, mostra o lado teimoso do signo: ele é ciumento e não aceita perder, por isso ficou obcecado.

'Loquinha', novela vertical derivada de 'Três Graças'

Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Ingrid Gaigher e Nando Brandão estão no elenco da novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Instagram
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) por Reprodução | TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução/TV Globo
Lorena e Juquinha vivem romance em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
tem como estagiária uma jovem apelidada de Juquinha (Gabriela Medvedovisky) por Divulgação
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Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy

  • Câncer (Dira Paes, Grazi Massafera e Murilo Benício)

O signo de Câncer é o que mais aparece na novela. Dira Paes e a jovem Alana mostram o lado bom: o amor de mãe e a vontade de proteger quem amam. Já Grazi Massafera e Murilo Benício mostram o lado perigoso: eles são espertos, usam os sentimentos para enganar as pessoas e fazem de tudo para esconder seus crimes.

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  • Peixes e Escorpião (Rômulo Neto e Xamã)

Rômulo Neto, que faz o policial Paulo, é de Peixes. Ele é o romântico que se entrega totalmente ao amor, e é por isso que ele combina tanto com a Gerluce.

Já o cantor Xamã, que faz o Bagdá, é de Escorpião. Esse signo gosta de mistério e poder. Como Escorpião é o oposto de Touro, a briga entre o personagem dele e o de Belo será a parte mais tensa e explosiva do último capítulo.

  • O recado dos astros

Para os personagens "bonzinhos" de Touro e Câncer, o final promete ser de renovação e alegria. Mas para o vilão Bagdá (Xamã), chegou a hora de pagar por tudo o que ele fez de errado.

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