ASTROS

Destino escrito nas estrelas? Saiba o que os signos dos atores revelam sobre o final de 'Três Graças'

Mapa astral do elenco principal coincide com o céu do último capítulo; veja as previsões

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:52

Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes protagonizam a nova novela das nove, Três Graças Crédito: VICTOR POLLACK/TV GLOBO

A novela 'Três Graças' termina nesta sexta-feira (15). Curiosamente, a posição dos planetas no céu combina muito com os signos dos atores principais. Veja como a astrologia ajuda a entender o que vai acontecer com cada personagem:

O signo dos protagonistas de 'Três Graças' 1 de 8

Touro (Sophie Charlotte e Belo)

Sophie, que faz a Gerluce, é do signo de Touro. Na vida real e na novela, ela é muito fiel à família e não desiste do que quer. Como o Sol está em Touro agora, ela deve ter um final feliz e com muita paz. Já o cantor Belo, que faz o vilão Misael, mostra o lado teimoso do signo: ele é ciumento e não aceita perder, por isso ficou obcecado.

'Loquinha', novela vertical derivada de 'Três Graças' 1 de 13

Câncer (Dira Paes, Grazi Massafera e Murilo Benício)

O signo de Câncer é o que mais aparece na novela. Dira Paes e a jovem Alana mostram o lado bom: o amor de mãe e a vontade de proteger quem amam. Já Grazi Massafera e Murilo Benício mostram o lado perigoso: eles são espertos, usam os sentimentos para enganar as pessoas e fazem de tudo para esconder seus crimes.

Peixes e Escorpião (Rômulo Neto e Xamã)

Rômulo Neto, que faz o policial Paulo, é de Peixes. Ele é o romântico que se entrega totalmente ao amor, e é por isso que ele combina tanto com a Gerluce.

Já o cantor Xamã, que faz o Bagdá, é de Escorpião. Esse signo gosta de mistério e poder. Como Escorpião é o oposto de Touro, a briga entre o personagem dele e o de Belo será a parte mais tensa e explosiva do último capítulo.

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