Viviane Araujo pediu para não fazer cena de sexo com Belo em Três Graças

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:00
A atriz Viviane Araujo revelou que fez apenas uma exigência ao autor Aguinaldo Silva ao aceitar atuar ao lado do ex-marido, Belo, na novela “Três Graças”, da TV Globo.
Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Viviane contou que não se incomodou com a possibilidade de cenas românticas entre os personagens, já que a trama envolve um reencontro amoroso.
Belo e Viviane Araújo
“Se ele fala pra mim que é um amor do passado, que vão se reencontrar, se vai ter cena de beijo ou não é uma consequência. Então, isso não importava”, afirmou.
Apesar disso, a atriz explicou que deixou claro desde o início que não faria cenas mais íntimas com o cantor.
“Quando eu aceitei, falei que não tinha problema, só coloquei que não faria cena de sexo. Acho que não ficaria confortável e não teria nada a ver”, declarou.
Viviane também contou que conversou diretamente com Aguinaldo Silva sobre a forma como a relação entre os personagens seria mostrada na novela.
“Falei pro Aguinaldo: ‘Se quer colocar Viviane e Belo juntos, que seja uma coisa bonita, bacana, e que não seja apelativo’”, disse.
O ex-casal viveu um relacionamento de cerca de nove anos entre as décadas de 1990 e 2000. Agora, eles voltaram a trabalhar juntos como par romântico na trama das 21h.
Na novela “Três Graças”, Belo interpreta Misael, enquanto Viviane Araujo vive Consuelo.