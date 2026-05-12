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Viviane Araujo pediu para não fazer cena de sexo com Belo em Três Graças

Atriz disse que aceitou cenas românticas com o cantor, mas recusou sequências mais íntimas em “Três Graças”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:00

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças'
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

A atriz Viviane Araujo revelou que fez apenas uma exigência ao autor Aguinaldo Silva ao aceitar atuar ao lado do ex-marido, Belo, na novela “Três Graças”, da TV Globo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Viviane contou que não se incomodou com a possibilidade de cenas românticas entre os personagens, já que a trama envolve um reencontro amoroso.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
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Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

“Se ele fala pra mim que é um amor do passado, que vão se reencontrar, se vai ter cena de beijo ou não é uma consequência. Então, isso não importava”, afirmou.

Apesar disso, a atriz explicou que deixou claro desde o início que não faria cenas mais íntimas com o cantor.

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“Quando eu aceitei, falei que não tinha problema, só coloquei que não faria cena de sexo. Acho que não ficaria confortável e não teria nada a ver”, declarou.

Viviane também contou que conversou diretamente com Aguinaldo Silva sobre a forma como a relação entre os personagens seria mostrada na novela.

“Falei pro Aguinaldo: ‘Se quer colocar Viviane e Belo juntos, que seja uma coisa bonita, bacana, e que não seja apelativo’”, disse.

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O ex-casal viveu um relacionamento de cerca de nove anos entre as décadas de 1990 e 2000. Agora, eles voltaram a trabalhar juntos como par romântico na trama das 21h.

Na novela “Três Graças”, Belo interpreta Misael, enquanto Viviane Araujo vive Consuelo.

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