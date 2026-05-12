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Filme de ‘A Viagem’ terá mudanças chocantes, personagens cortados e clima mais sombrio

Nova versão do clássico espírita já começou a ser gravada e promete atualizar a trama com elenco renovado, visual moderno e foco maior no sobrenatural

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio Crédito: Divulgação

O universo de A Viagem está oficialmente de volta. Mais de 30 anos após o sucesso da novela exibida pela Globo em 1994, a obra criada por Ivani Ribeiro ganhará uma adaptação para os cinemas e já movimenta fãs nas redes sociais.

As gravações do longa começaram nos Estúdios Globo no início de maio e várias curiosidades sobre a produção já vieram à tona, incluindo mudanças importantes no enredo, personagens removidos e novos nomes no elenco.

A protagonista Diná, eternizada por Christiane Torloni na novela original, agora será interpretada por Carolina Dieckmann. Já Rodrigo Lombardi viverá Otávio Jordão, enquanto Pedro Novaes dará vida ao icônico Alexandre.

A primeira imagem de Pedro caracterizado como Alexandre viralizou nas redes sociais por mostrar uma versão mais sombria, intensa e moderna do personagem.

Diferente da novela original, o filme não repetirá toda a história exibida na televisão. A adaptação será ambientada nos dias atuais e terá foco ainda maior na jornada espiritual dos personagens após a morte.

A nova versão continuará abordando temas centrais da obra, como reencarnação, obsessão espiritual, carma, perdão e evolução espiritual. Segundo informações divulgadas sobre a produção, parte dos núcleos paralelos da novela foi reduzida ou removida para deixar a narrativa mais dinâmica no cinema.

Filme de "A Viagem"

Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação

Com isso, alguns personagens conhecidos do público não aparecerão no longa. A decisão foi tomada para concentrar a trama principalmente em Diná, Alexandre e Otávio.

Apesar das mudanças, personagens importantes da história original seguem confirmados, incluindo Téo, Alberto e Estela. Uma das maiores curiosidades da produção envolve Lucinha Lins. Na novela de 1994, ela interpretou Estela, mas agora retornará ao universo de “A Viagem” vivendo Dona Maroca, personagem eternizada por Yara Cortes.

A escolha foi vista pelos fãs como uma homenagem emocionante ao clássico da televisão brasileira. As primeiras filmagens aconteceram nos Estúdios Globo e também em locações externas no Rio de Janeiro, incluindo cenas gravadas no litoral carioca.

Carolina Dieckmann chegou a compartilhar bastidores das gravações nas redes sociais, mostrando figurinos, cenas noturnas e detalhes da caracterização de Diná. A nova adaptação promete apostar ainda mais na atmosfera sobrenatural que transformou a novela em fenômeno nos anos 90.

A roteirista Jaqueline Vargas afirmou que o longa manterá a essência espiritual da história original, mas com linguagem atualizada e clima mais cinematográfico. “A Viagem é uma história sobre redenção, perdão e transformação”, declarou a autora em material divulgado pela produção.

Ainda sem data oficial confirmada, o filme deve chegar aos cinemas entre 2027 e 2028.

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