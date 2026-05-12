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Maré de abundância: carta revela virada financeira para 5 signos nesta terça (12)

Leitura indica fase de prosperidade, oportunidades inesperadas e crescimento pessoal para alguns signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Uma poderosa carta do tarot promete movimentar a vida financeira e emocional de cinco signos do zodíaco nos próximos dias. A energia da abundância aparece ligada ao Arcano da Imperatriz, símbolo de prosperidade, expansão, criatividade e recompensas após períodos difíceis.

Segundo a leitura, o momento favorece ganhos inesperados, reconhecimento profissional, novas oportunidades e até mudanças importantes na vida pessoal. A fase também pode trazer mais autoestima, clareza emocional e sensação de estabilidade.

Veja os signos mais favorecidos pela maré de abundância:

Touro

Os taurinos entram em uma fase de crescimento financeiro e valorização profissional. Projetos antigos podem finalmente render frutos e trazer segurança material.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão

A carta aponta brilho pessoal e destaque para os leoninos. Convites, reconhecimento e novas oportunidades podem surgir de forma inesperada nos próximos dias.

Libra

Librianos tendem a viver um período mais equilibrado e positivo. A energia favorece acordos, dinheiro extra e soluções para problemas que pareciam travados.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Escorpião

Transformações importantes podem abrir caminhos para ganhos financeiros e novas conexões. O tarot indica encerramento de ciclos difíceis.

Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e conectados com oportunidades promissoras. A fase favorece criatividade, projetos pessoais e crescimento emocional.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

A carta da Imperatriz também pede confiança no próprio potencial e atenção aos sinais do universo. Para muitos, a sensação será de finalmente colher resultados após meses de instabilidade.

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