TAROT & SIGNOS

Maré de abundância: carta revela virada financeira para 5 signos nesta terça (12)

Leitura indica fase de prosperidade, oportunidades inesperadas e crescimento pessoal para alguns signos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Uma poderosa carta do tarot promete movimentar a vida financeira e emocional de cinco signos do zodíaco nos próximos dias. A energia da abundância aparece ligada ao Arcano da Imperatriz, símbolo de prosperidade, expansão, criatividade e recompensas após períodos difíceis.

Segundo a leitura, o momento favorece ganhos inesperados, reconhecimento profissional, novas oportunidades e até mudanças importantes na vida pessoal. A fase também pode trazer mais autoestima, clareza emocional e sensação de estabilidade.

Veja os signos mais favorecidos pela maré de abundância:

Touro

Os taurinos entram em uma fase de crescimento financeiro e valorização profissional. Projetos antigos podem finalmente render frutos e trazer segurança material.

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Leão

A carta aponta brilho pessoal e destaque para os leoninos. Convites, reconhecimento e novas oportunidades podem surgir de forma inesperada nos próximos dias.

Libra

Librianos tendem a viver um período mais equilibrado e positivo. A energia favorece acordos, dinheiro extra e soluções para problemas que pareciam travados.

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Escorpião

Transformações importantes podem abrir caminhos para ganhos financeiros e novas conexões. O tarot indica encerramento de ciclos difíceis.

Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e conectados com oportunidades promissoras. A fase favorece criatividade, projetos pessoais e crescimento emocional.

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