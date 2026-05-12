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Virgem, Escorpião, Sagitário e Peixes recebem um aviso importante do Universo hoje (12 de maio) e passam a enxergar a vida de outra forma

Energia do dia favorece revelações emocionais, encerramentos necessários e mensagens capazes de mudar a forma como alguns signos enxergam a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 12 de maio, promete trazer uma sensação de despertar emocional para alguns signos. O dia favorece reflexões profundas, mudanças internas e decisões ligadas ao amor-próprio, ao descanso mental e à necessidade de viver o presente com mais intensidade. Pequenos sinais, conversas e percepções podem funcionar como verdadeiros recados do universo ao longo das próximas horas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem: O universo traz um alerta importante sobre a forma como você tem tratado a si mesmo. A terça-feira favorece cura emocional, acolhimento e o abandono de cobranças exageradas. Você pode finalmente perceber que vem sendo duro demais consigo.

Dica cósmica: Autocrítica em excesso também cansa a alma.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Escorpião: A terça-feira traz libertação emocional e fechamento de ciclos internos que já estavam pesando demais. Você pode sentir necessidade de colocar sentimentos para fora ou finalmente deixar uma preocupação no passado. O universo lembra que você não precisa carregar tudo sozinho.

Dica cósmica: Cuidar de si mesmo também é prioridade.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Sagitário: Uma sensação inesperada de paz pode tomar conta do seu dia. Você perceberá que nem tudo precisa ser motivo de preocupação e que sua visão sobre a vida influencia diretamente o que sente. A energia favorece leveza, confiança e reconexão com aquilo que faz sentido de verdade.

Dica cósmica: Escolher a tranquilidade também é uma forma de coragem.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Peixes: Sua sensibilidade estará ainda mais forte nesta terça-feira, e isso pode fazer você perceber situações que antes passavam despercebidas. A energia do dia favorece intuição, clareza emocional e respostas internas importantes. Você entenderá que nem tudo precisa ser controlado o tempo todo.

Dica cósmica: Quando não houver perigo real, permita-se relaxar e aproveitar o agora.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

Tags:

Signo Virgem Escorpião Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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