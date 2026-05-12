ASTROLOGIA

Virgem, Escorpião, Sagitário e Peixes recebem um aviso importante do Universo hoje (12 de maio) e passam a enxergar a vida de outra forma

Energia do dia favorece revelações emocionais, encerramentos necessários e mensagens capazes de mudar a forma como alguns signos enxergam a própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira, dia 12 de maio, promete trazer uma sensação de despertar emocional para alguns signos. O dia favorece reflexões profundas, mudanças internas e decisões ligadas ao amor-próprio, ao descanso mental e à necessidade de viver o presente com mais intensidade. Pequenos sinais, conversas e percepções podem funcionar como verdadeiros recados do universo ao longo das próximas horas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: O universo traz um alerta importante sobre a forma como você tem tratado a si mesmo. A terça-feira favorece cura emocional, acolhimento e o abandono de cobranças exageradas. Você pode finalmente perceber que vem sendo duro demais consigo.

Dica cósmica: Autocrítica em excesso também cansa a alma.

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Escorpião: A terça-feira traz libertação emocional e fechamento de ciclos internos que já estavam pesando demais. Você pode sentir necessidade de colocar sentimentos para fora ou finalmente deixar uma preocupação no passado. O universo lembra que você não precisa carregar tudo sozinho.

Dica cósmica: Cuidar de si mesmo também é prioridade.

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Sagitário: Uma sensação inesperada de paz pode tomar conta do seu dia. Você perceberá que nem tudo precisa ser motivo de preocupação e que sua visão sobre a vida influencia diretamente o que sente. A energia favorece leveza, confiança e reconexão com aquilo que faz sentido de verdade.

Dica cósmica: Escolher a tranquilidade também é uma forma de coragem.

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Peixes: Sua sensibilidade estará ainda mais forte nesta terça-feira, e isso pode fazer você perceber situações que antes passavam despercebidas. A energia do dia favorece intuição, clareza emocional e respostas internas importantes. Você entenderá que nem tudo precisa ser controlado o tempo todo.

Dica cósmica: Quando não houver perigo real, permita-se relaxar e aproveitar o agora.