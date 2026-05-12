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Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Post já soma quase 200 mil curtidas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:29

Murilo Benício e Cecília Malan
Murilo Benício e Cecília Malan Crédito: Reprodução/Instagram

Uma confeiteira de Samambaia Sul, no Distrito Federal, viu sua vida mudar após postar a foto de uma encomenda para lá de específica. O bolo, que celebrava o aniversário de dois primos, acabou virando uma homenagem ao ator Murilo Benício.

A brincadeira veio da combinação dos nomes dos aniversariantes; o pequeno Murillo, de 4 anos, e o bebê Benício, de apenas 4 meses. Para não perder o trocadilho, o pai de Benício, Gabriel Pereira, sugeriu colocar a foto do ator bem no centro da torta, unindo os dois meninos, o resultado já ultrapassou a marca de 189 mil curtidas no Instagram.

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício por Reprodução
Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício por Reprodução
Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício por Reprodução
Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício por Reprodução
Cecília Malan nega reconciliação com Murilo Benício e diz que os dois seguem amigos por Reprodução
Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício) em 'Avenida Brasil' por Reprodução | TV Globo
Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Pietro Antonelli, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli por Reprodução/ Instagram
Ator também já namorou com Guilhermina Guinle por Reprodução
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Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício por Reprodução

O que era para ser apenas uma brincadeira de família tomou proporções gigantescas. A postagem do perfil @meuladodoce chegou até as celebridades. O próprio Murilo Benício deu o ar da graça e deixou seu 'like' na publicação. Outros famosos, como o ator Samuel de Assis, também se divertiram com o post, e o perfil oficial do Globoplay lamentou não ter sido convidado para esse 'evento histórico'.

Marilia Caroline, mãe de Murillo, comentou na rede social que a ideia do cunhado foi um sucesso. "O bolo estava maravilhoso. Arrasaram!", comemorou.

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Nos comentários, os internautas provaram que a criatividade do brasileiro não tem limites. Inspirados pelo 'Bolo Murilo Benício', muitos começaram a planejar suas próprias festas temáticas baseadas nos nomes dos filhos:

"Eu tenho uma Angelina, agora vou ter que fazer uma Jolie", brincou uma seguidora.

"Minha irmã colocou o nome das filhas de Giovanna e Antonella", contou outra, lembrando da ex-esposa do próprio ator.

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Teve até quem sugeriu que o pet da família deveria se chamar Tufão, em referência ao personagem icônico de Avenida Brasil.

Vale lembrar que, na vida real, Murilo Benício também é pai de dois: Antônio (com Alessandra Negrini) e Pietro (com Giovanna Antonelli).

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Bolo Confeitaria Murilo Benício

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