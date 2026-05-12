VIRALIZOU!

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Post já soma quase 200 mil curtidas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:29

Murilo Benício e Cecília Malan Crédito: Reprodução/Instagram

Uma confeiteira de Samambaia Sul, no Distrito Federal, viu sua vida mudar após postar a foto de uma encomenda para lá de específica. O bolo, que celebrava o aniversário de dois primos, acabou virando uma homenagem ao ator Murilo Benício.

A brincadeira veio da combinação dos nomes dos aniversariantes; o pequeno Murillo, de 4 anos, e o bebê Benício, de apenas 4 meses. Para não perder o trocadilho, o pai de Benício, Gabriel Pereira, sugeriu colocar a foto do ator bem no centro da torta, unindo os dois meninos, o resultado já ultrapassou a marca de 189 mil curtidas no Instagram.

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O que era para ser apenas uma brincadeira de família tomou proporções gigantescas. A postagem do perfil @meuladodoce chegou até as celebridades. O próprio Murilo Benício deu o ar da graça e deixou seu 'like' na publicação. Outros famosos, como o ator Samuel de Assis, também se divertiram com o post, e o perfil oficial do Globoplay lamentou não ter sido convidado para esse 'evento histórico'.

Marilia Caroline, mãe de Murillo, comentou na rede social que a ideia do cunhado foi um sucesso. "O bolo estava maravilhoso. Arrasaram!", comemorou.

Nos comentários, os internautas provaram que a criatividade do brasileiro não tem limites. Inspirados pelo 'Bolo Murilo Benício', muitos começaram a planejar suas próprias festas temáticas baseadas nos nomes dos filhos:

"Eu tenho uma Angelina, agora vou ter que fazer uma Jolie", brincou uma seguidora.

"Minha irmã colocou o nome das filhas de Giovanna e Antonella", contou outra, lembrando da ex-esposa do próprio ator.

Teve até quem sugeriu que o pet da família deveria se chamar Tufão, em referência ao personagem icônico de Avenida Brasil.